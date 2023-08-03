Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Alien Siap Hantui Para Pemain Dead by Daylight

Muhammad Pratama Supriyadillah , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |11:17 WIB
Alien Siap Hantui Para Pemain Dead by Daylight
Dead by Daylight umumkan karakter Killer baru, Alien (Foto: Dead by Daylight)
A
A
A

KABAR menggembirakan didapatkan oleh para pemain game survival horror, Dead by Daylight (DBD). Akan ada karakter Killer terbaru, yakni Alien.

Kehadiran Alien di dalam game diumumkan oleh Dead by Daylight pada Senin (1/8/2023). Kanal Youtube resmi mereka mengunggah teaser singkat, yang menampilkn kengerian karakter Alien.

"Kesunyian yang mencekam dari luar angkasa mendorong resolusi hingga batas maksimal. Segera hadir, Dead by Daylight: Alien," tulis Dead by Daylight di laman Instagram resmi mereka.

Alien hadir di game Dead by Daylight

Alien siap menghantui para pemain Dead by Daylight pada 8 Agustus mendatang. DBD tersedia di perangkat PC, Playstation 4 dan 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, serta Android/iOS.

Alien sendiri merupakan karakter dari film sains-fiksi dan horor, Alien. Pertama kali dirilis pada tahun 1979, Alien kemudian mendapatkan beragam sequel seperti Aliens (1986), Alien 3 (1992), Alien vs Predator (2004), dan masih banyak lagi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/612/3112669//viral_kejadian_horor_pemilik_warung_merasa_layani_pelanggan_namun_tak_terekam_di_cctv-ZpKP_large.jpg
Viral Kejadian Horor Pemilik Warung, Merasa Layani Pelanggan Namun Tak Terekam di CCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/33/3102868//robby_purba-7ns0_large.jpg
Robby Purba Hadirkan Kisah Mistis Novia Bachmid di Tengah Laut Kendari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/33/3102853//robby_purba-0Awy_large.jpg
Eksklusif: Robby Purba dan Pengalaman Mistis Novia Bachmid yang Bikin Merinding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/612/3088136//viral_diduga_penampakan_hantu_anak_kecil-No3R_large.jpg
Horor! Viral Hantu Anak Kecil Terekam Kamera CCTV di Kamar Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/326/3087928//roblox-Akxj_large.jpg
Link Download Roblox Mod Menu APK 2.651.841 Unlimited Robux No Ban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/612/3082571//viral_cewek_bangunkan_pacar_pakai_kostum_halloween-FI7y_large.jpg
Viral Cewek Bangunkan Pacarnya Bergaya Karakter Film Horor, Bikin Syok Berat!
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement