Alien Siap Hantui Para Pemain Dead by Daylight

KABAR menggembirakan didapatkan oleh para pemain game survival horror, Dead by Daylight (DBD). Akan ada karakter Killer terbaru, yakni Alien.

Kehadiran Alien di dalam game diumumkan oleh Dead by Daylight pada Senin (1/8/2023). Kanal Youtube resmi mereka mengunggah teaser singkat, yang menampilkn kengerian karakter Alien.

"Kesunyian yang mencekam dari luar angkasa mendorong resolusi hingga batas maksimal. Segera hadir, Dead by Daylight: Alien," tulis Dead by Daylight di laman Instagram resmi mereka.

Alien siap menghantui para pemain Dead by Daylight pada 8 Agustus mendatang. DBD tersedia di perangkat PC, Playstation 4 dan 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, serta Android/iOS.

Alien sendiri merupakan karakter dari film sains-fiksi dan horor, Alien. Pertama kali dirilis pada tahun 1979, Alien kemudian mendapatkan beragam sequel seperti Aliens (1986), Alien 3 (1992), Alien vs Predator (2004), dan masih banyak lagi.