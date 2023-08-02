Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Lenovo Siap Rilis Legion Go untuk Saingi ROG Ally dan Steam Deck!

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |18:18 WIB
Lenovo Siap Rilis Legion Go untuk Saingi ROG Ally dan Steam Deck!
Lenovo Go Legion (Foto: Windows Central)
A
A
A

LENOVO dilaporkan siap bersaing di pasar gaming PC genggaman dengan konsol Legion Go. Perangkat ini pun dikabarkan siap menjadi pesaing ROG Ally dan Steam Deck. 

Dilansir Windows Central, Rabu (2/8/2023), perangkat ini memiliki desain yang tidak jauh berbeda dari dua pesaingnya. Dari bocoran di dunia maya, Legion Go akan membawa layar 8 inci yang ringkas dan nyaman saat digenggam.

Hadirnya layar berukuran 8 Inci itu bisa dibilang lebih besar daripada ROG Ally dan Steam Deck yang sudah meluncur di pasaran dengan layar 7 inci. Tapi layar besar tersebut diyakini akan memberi pengalaman bermain lebih asik bagi para pengguna.

Layaknya konsol genggaman lainnya, Legion Go punya dua controller yang mengapit layarnya. Pada bagian kiri terdapat navigasi dan juga analog pad. Sementara di bagian kanan terdapat tombol ABXY layaknya controller milik Xbox.

Tak lupa, di bagian atas terdapat dua tombol tambahan yang umum digunakan layaknya tombol R1 dan L1 di controller PlayStation.

Lenovo kabarnya akan menyematkan prosesor AMD Phoenix seri Ryzen 7040 series. AMD sendiri mengklaim bahwa prosesor tersebut memang fokus digunakan untuk kinerja perangkat gaming, AI, dan grafis di ultrabook.

