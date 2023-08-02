Sony Hadirkan Update Beta PS5 Gratis, Ada Banyak Fitur Baru

JAKARTA – Kabar baik untuk pemilik konsol Playstation 5. Pengembang konsol tersebut, Sony, menghadirkan pembaruan perangkat lunak. Pembaruan ini menghadirkan banyak fitur, termasuk kualitas audio yang bakal memberikan pengalaman berbeda.

Melansir Evening Standard, Perangkat lunak baru memungkinkan pemilik PS5 menggunakan Dolby 3D Audio. Ini dapat menghadirkan efek suara tingkat lanjut seperti suara posisi overhead ke game yang kompatibel.

Tak tanggung-tanggung, model Audio ini menggunakan model Tempest 3D AudioTech yang tidak hanya khusus untuk pengguna PS5 BluRay saja. Sony mengatakan audio Atmos ini akan dimungkinkan dalam aplikasi film dan TV di masa mendatang.

Ubahan lain yang dilakukan Sony pada PS5 adalah ruang penyimpanan. Kini pengguna bisa memiliki kapasitas penyimpanan hingga 8 TB dengan M.2 SSD Support. Sebelumnya, pengguna hanya memiliki limit kapasitas penyimpanan sebanyak 4 TB.

Sayangnya, pembaruan perangkat lunak ini adalah rilis beta, dan untuk negara tertentu. Inggris menjadi salah satu negara tersebut, tetapi pemilik harus mendaftar ke program perangkat lunak beta untuk mendapatkan akses. Tetapi, tidak semua yang mendaftar dapat memperoleh akses.

“Jika Anda terpilih untuk berpartisipasi dalam versi beta, Anda akan menerima undangan email hari ini saat tersedia untuk diunduh,” tulis blog Sony PlayStation dikutip dari Evening Standard.