Akhirnya YouTube Ikutan Pakai AI, Apa Saja Fungsinya?

PLATFROM berbagi video YouTube kabarnya akan ikut meramaikan tren penggunaan kecerdasan buatan (AI) di layanannya. Dilaporkan bahwa AI akan digunakan menghasilkan ringkasan video secara otomatis.

Dilansir dari Techspot, saat ini perusahaan masih melakukan uji coba terhadap penggunaan AI tersebut. Jika nantinya tes menunjukkan hasil yang positif, bukan tidak mungkin menjadi fitur utama di masa depan.

Dalam pembaruan halaman dukungan YouTube pada 31 Juli, Google menulis bahwa mereka telah memulai tes ringkasan AI sehingga pengguna dapat membaca ringkasan singkat video dan memutuskan apakah itu sesuatu yang ingin mereka tonton.

Ringkasan akan muncul dalam bentuk teks di halaman tontonan dan pencarian. Meskipun tidak ada indikasi seperti apa tampilannya, yang jelas ringkasan video ini akan menjadi pelengkap dari deskripsi video yang ada saat ini.

Untuk sementara, fitur hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil pengguna yang berbasis di wilayah berbahasa Inggris. Pengguna yang ingin merasakan harus mendaftar untuk berpartisipasi dalam eksperimen terbaru YouTube ini.