FBI Ketahuan Gunakan Alat Hack Terlarang Buatan Israel

FEDERAL Bureau Investigation (FBI) baru-baru ini melakukan sebuah investigasi yang berujung ironis. Dari investigasi tersebut FBI malah ketahuan menggunakan alat peretas terlarang buatan Israel.

New York Times menyebutkan penyelidikan dimulai karena adanya laporan mengenai adanya lembaga pemerintah yang menggunakan sebuah aplikasi buatan NSO Group. Diketahui NSO Group adalah sebuah perusahaan teknologi Isral yang pernah bikin geger dunia karena membuat sebuah aplikasi mata-mata bernama Pegasus.

BACA JUGA: Cara Mengatasi Kenapa Yandex Error Tidak Bisa Memutar Video

"Kerjasama tersebut dilakukan pada November 2021. Sehari sebelumnya, pemerintah malah memasukkan NSO Group sebagai perusahaan terlarang untuk melakukan kerjasama," tulis New York Times.

Alhasil seluruh organisasi pemerintahan Amerika Serikat tidak diperkenankan bekerja sama dengan NSO Group. Termasuk memanfaatkan segala jenis produk yang mereka buat. Hal itu dilakukan karena NSO Group sudah melakukan banyak hal yang merugikan semua orang karena kreasi mereka.

Hanya saja ternyata ada satu institusi pemerintahan Amerika Serikat yang masih bekerja sama. Dari situ Gedung Putih meminta FBI untuk menyelidiki pihak mana yang nekat melakukan kerja sama dengan NSO Group. Hasil penyelidikan tersebut sangat mengejutkan. FBI akhirnya tahu bahwa institusi yang melakukan kerja sama justru FBI sendiri.

Dalam penyelidikan itu disebutkan kerja sama dengan NSO Group tersamar karena FBI melakukan kerja sama dengan perusahaan kontraktor lain Riva Networks. Kenyataannya Riva Networks justru terafiliasi langsung dengan NSO Groups.