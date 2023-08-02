Canggih! Inggris Mulai Kirim Surat Pakai Drone

LAYANAN kirim surat menggunakan drone sudah tersedia di wilayah Orkney, Inggris. Layanan yang dihadirkan oleh Royal Mail dan perusahaan drone Skyports ini menjadi layanan kirim surat dengan drone pertama di negara tersebut.

Melansir BBC, Rabu (2/8/2023), layanan ini memungkinkan masyarakat berkirim surat atau parsel antar pulau. Dalam kemitraan dengan otoritas pelabuhan dewan dan Loganair, surat akan diangkut dari kantor pengiriman Kirkwall Royal Mail ke Stromness.

Dari sana, drone akan membawa barang ke Graemsay dan Hoy di mana staf pos akan menyelesaikan rute pengirimannya. Saat ini layanan sedang dalam tahap uji coba selama tiga bulan, dan akan dilanjutkan secara permanen jika nantinya dinilai sukses.

Layanan drone diharapkan secara signifikan mampu meningkatkan tingkat layanan dan waktu pengiriman ke Graemsay dan Hoy. Mengingat, cuaca dan geografi dapat menyebabkan gangguan pada layanan pengiriman.

Penggunaan drone elektrik untuk pengiriman antar pulau juga akan membawa peningkatan keamanan yang signifikan dengan memastikan pekerja pos dapat melakukan pengiriman antar pelabuhan tanpa risiko.

Skyports akan melakukan penerbangan antar pulau dengan pesawat Speedbird Aero DLV-2. Drone multirotor yang satu ini diklaim mampu membawa muatan hingga 6kg tanpa kendala.