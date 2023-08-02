Advertisement
OTOTEKNO TECHNO

Cara Membuka Situs Diblokir Pakai Yandex Browser Jepang

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |20:04 WIB
Cara Membuka Situs Diblokir Pakai Yandex Browser Jepang
Yandex (Foto: Istimewa)
CARA membuka situs diblokir pakai Yandex browser Jepang dapat menjadi solusi bagi Anda yang ingin mengakses situs yang diblokir oleh Kominfo. Cara ini pun cukup aman karena tidak membutuhkan bantuan VPN.

Yandex sendiri adalah mesin pencarian layaknya Google. Aplikasi ini hadir sejak 2010 lalu berkat kerjasama antara perusahaan Rusia dan Jepang.

Kini Yandex pun cukup populer karena sering dibahas oleh para tech reviewer hingga Tiktokers. Sebelumnya Yandex hadir dalam bahasa Jepang. Tahun 2013, perusahaan lantas meluncurkan aplikasi pemetaan dan navigasi untuk perangkat seluler layaknya Google Maps.

Namun, pada 2018, Yandex menutup layanan iklan dan pencarian online di Jepang di platform mereka karena persaingan ketat di pasar Jepang dan kurangnya kemajuan dalam memperluas layanannya di negara tersebut. Sejak saat itu, perusahaan berfokus pada pengembangan aplikasi pemetaan dan navigasi untuk perangkat seluler, yang terus populer di kalangan pengguna Jepang.

Seiring berjalannya waktu Yandex pun semakin populer karena dapat membuka situs-situs yang diblokir. Lantas bagaimana cara membuka situs yang diblokir tanpa VPN dengan Yandex?

