HOME OTOTEKNO TECHNO

7 Tips Memilih Internet Rumahan, Jangan Terjebak Harga Ya

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |19:20 WIB
7 Tips Memilih Internet Rumahan, Jangan Terjebak Harga Ya
Internet Rumahan. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

PERTUMBUHAN internet memang meningkat semenjak pandemi, dan semakin bertambah hingga saat ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pun menyebut pengguna internet di Indonesia mencapai 63 juta orang.

Tidak heran kemudian banyak Internet Service Provider (ISP) perang tarif menawarkan produk mereka. Tapi, jika menyangkut internet harga murah bukanlah yang utama.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika memilih ISP, bukan hanya sekadar harga murah semata. Perusahaan infrastruktur digital Biznet melalui siaran pers, membagikan tujuh hal yang harus diperhatikan sebelum memilih penyedia layanan internet.


Kecepatan unduh dan unggah

Salah satu faktor utama yang membuat konsumen menjatuhkan pilihan pada provider internet adalah kecepatan unduh dan unggah. Kecepatan unduh menentukan seberapa cepat konsumen bisa mengakses dan mengunduh konten dari internet, sementara kecepatan unggah berfungsi untuk mengirim data, mengunggah berkas atau membagikan konten.

Jenis layanan internet

Berbagai penyedia internet di Indonesia menawarkan jenis layanan yang berbeda, antara lain internet kabel, serat optik, DSL dan satelit. Setiap layanan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Saat ini, internet serat optik masih menjadi yang tercepat, namun, mungkin belum menjangkau semua lokasi. Internet kabel dan DSL juga menyediakan kecepatan yang layak, sementara internet satelit cocok untuk wilayah yang sulit dijangkau layanan lainnya.

Infrastruktur jaringan

Cari tahu apakah penyedia layanan internet menggunakan teknologi terbaru seperti serat optik dan 5G untuk memastikan koneksi dan kecepatan internet. Provider dengan infrastruktur yang canggih dan mutakhir menawarkan koneksi yang lebih stabil dan kecepatan yang tinggi.

Area jangkauan

Area jangkauan juga menjadi hal yang wajib diperhatikan sebelum memutuskan menggunakan internet dari penyedia layanan. Pastikan bahwa layanan provider tersebut menjangkau tempat tinggal konsumen.

