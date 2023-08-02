Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Begini Cara Kirim Pesan Video Instan di WhatsApp

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |15:04 WIB
Begini Cara Kirim Pesan Video Instan di WhatsApp
Fitur Video Instan WhatsApp (Foto: Meta)
WHATSAPP baru saja memberikan fitur terbaru kepada para penggunanya untuk mengirimkan video instan layaknya pesan suara. Fitur ini memungkinan pengguna untuk mengirim video singkat langsung dari Whatsapp.

Dalam update versi 23.15, para pengguna memungkinan untuk saling bertukar pesan lewat video singkat. Berbeda dengan mengirim video biasa, cara ini dapat lebih mempermudah pengguna karena tidak perlu mencari video dalam galeri ponsel anda.

Whatsapp

Lebih lanjut pengiriman video instan di Whatsapp sejatinya tidak jauh berbeda dengan fiture voice noted. Meta menjelaskan video yang diambil hanya memiliki durasi maksimal 60 detik saja atau mirip dengan Instagram Stories.

Untuk menggunakannya, pengguna tinggal membuka aplikasi Whatsapp lalu pilih orang atau grup yang ingin kalian inginkan. Lalu klik ikon microphone sekali hingga berubag menjadi ikon video.

Tahan ikon tersebut lalu proses perekaman akan segera dimulai. Pengguna juga bisa menggeser ke atas untuk mengunci dan melanjutkan proses perekaman tanpa harus menekan layar terlalu lama. Voila, pesan video singkat anda pun sudah terkirim.

