Marak IMEI Ilegal, OPPO Pastikan Produknya Terjual Sesuai Aturan Pemerintah Indonesia

JAKARTA - Belakangan heboh kasus IMEI ilegal yang menyeret sejumlah merek ponsel di Tanah Air. Menanggapi hal tersebut OPPO mengklaim jika produk yang terjual sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

Hal ini diungkap oleh Head of Public Relations OPPO Indonesia, Baskoro Adiwiyono. Pihaknya menyatakan selalu mengikuti arahan dan juga peraturan dari Pemerintah Indonesia terkait penyelenggaraan bisnis yang dilangsungkan di Tanah Air.

Dia juga menyebut terus melakukan komunikasi rutin dengan Pemerintah untuk memastikan teknologi dan inovasi yang dikembangkanoleh OPPO bisa sampai ke tangan konsumen sesuai dengan koridor regulasi yang berlaku.

"Bagi kami yang paling penting adalah bagaimana teknologi dan inovasi yang kami kembangkan selama bertahun tahun ini bisa sampai ke tangan masyarakat sesuai dengan koridor regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia," kata Baskoro.

"Tentunya kami lakukan komunikasi secara rutin karena bagaimana pun juga bagi kami sebagai pelaku industri, komunikasi yang terjalin baik antara pelaku industri dan regulator adalah kunci. Bagi kami itu sangat penting," tambahnya.