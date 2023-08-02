Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Popularitasnya Merosot, Lebih dari 50 Persen Netizen Tinggalkan Threads

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |13:14 WIB
Popularitasnya Merosot, Lebih dari 50 Persen Netizen Tinggalkan Threads
Aplikasi Threads. (Foto: Thestar)
A
A
A

HYPE media sosial terbaru Threads nampaknya mulai pudar. Media sosial saingan Twitter itu nampaknya mulai ditinggalkan para penggunannya, setelah berhasil mencatatkan rekor download beberapa bulan lalu.

Setelah berhasil menarik 100 juta pengguna hanya dalam waktu 5 hari, Bos Meta Mark Zuckerberg mengakui media sosial itu mulai ditinggalkan. Dia mengatakan, platform pesaing Twitter tersebut telah kehilangan lebih dari separuh penggunanya.

Sebagaimana dihimpun dari BBC, perolehan 100 juta pengguna dalam waktu 5 hari setelah peluncuran ini memang menjadi yang terbesar yang pernah dicatatkan sebuah aplikasi. Capaian ini sangat fantastis bagi sebuah media sosial baru, padahal ChatGPT yang juga terkenal tidak bisa mencapai rekor tersebut.

"Jika Anda memiliki lebih dari 100 juta orang yang mendaftar, idealnya akan luar biasa jika mereka semua atau bahkan setengahnya bertahan. Kami belum sampai di sana," kata dia seperti dilansir dari BBC.

Zuckerberg yang merupakan salah satu orang terkaya di dunia itu menggambarkan bahwa situasi ini sebenarnya normal. Ia menegaskan saat ini pihaknya tengah berusaha meningkatkan fitur baru ke Threads untuk ditawarkan ke pengguna.

Untuk diketahui, Threads memang mendapat kritik karena fungsionalitas terbatas yang dimilikinya saat diluncurkan. Sejak saat itu, Meta telah menambahkan fitur baru, seperti feed "mengikuti" dan "untuk Anda".

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/54/3029794/threads-kml0_large.jpg
Setahun Diluncurkan, Threads Kini Miliki Lebih dari 175 Juta Pengguna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/54/3001029/threads-fDQV_large.jpg
Threads Perluas Fitur Mute Filter, Kini Bisa Digunakan pada Profil Hingga Timeline
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/54/2996590/threads-dLZ4_large.jpg
Meta Tutup Layanan Threads di Turki, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/54/2938254/masa-pemilu-meta-akan-hadirkan-alat-pengecek-fakta-di-threads-7eh491pAiN.jpg
Masa Pemilu, Meta akan Hadirkan Alat Pengecek Fakta di Threads
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/54/2935341/threads-resmi-hadirkan-fitur-tagar-beda-dari-yang-lain-I0RRQMMtkc.jpeg
Threads Resmi Hadirkan Fitur Tagar, Beda dari Yang Lain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/16/54/2921519/threads-uji-coba-fitur-tagging-baru-yang-beda-dari-kompetitor-51UwF0NH1K.jpg
Threads Uji Coba Fitur Tagging Baru yang Beda dari Kompetitor
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement