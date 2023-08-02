Begini Kemampuan Mobil Baru Inul Daratista Seharga Rp1,68 Miliar, Super Kebut!

JAKARTA - Mobil mewah BMW 430i Coupe M Sport milik pedangdut Inul Daratista tuai sorotan. Ini lantaran kendaraan tersebut memiliki tenaga yang sangat besar.

Mobil dua pintu itu, terlihat anteng terparkir digarasi miliknya. Dan tentu saja menambah daftar koleksi mobil mewah istri dari Adam Suseno tersebut.

"Terima kasih BMW. 430i Series. Gracias," tulis Inul, dikutip dari akun Instagram miliknya, Rabu (2/8/2023) ini.

Dari segi tampilan, BMW 430i Coupe M Sport memang tampak kalem, namun jika dilihat dari sisi performa mobil ini bermesin empat silinder dengan kapasitas 2,0 liter dipadukan dengan turbo ganda buatan BMW, TwinPower Turbo.