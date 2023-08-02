MG Bersiap Bangun Pabrik di Indonesia, Janjikan Kendaraan Listrik Terjangkau!

JAKARTA – Morris Garages (MG) dilaporkan berencana bangun pabrik di Indonesia, guna memproduksi dan menjaring pasar yang lebih luas.

Selain itu, langkah ini juga untuk menguatkan rencana mengembangkan kendaraan listrik MG yang terjangkau untuk konsumen Tanah Air.

“Kami sangat gembira dan bangga mengumumkan rencana kami dalam memproduksi mobil MG di Indonesia. Langkah ini membuktikan komitmen MG dalam hadir di Indonesia dengan menyediakan solusi kendaraan listrik dan meredefinisi harapan mereka mengenai kemudahan memiliki kendaraan berkelas,” kata Arief Syarifudin, Marketing & PR Director MG Motor Indonesia, dikutip dari keteranganya, Selasa (2/8/2023).

Seperti diketahui, saat ini MG baru memiliki satu model elektrifikasi, yakni MG4 EV yang meluncur di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023, pada Februari lalu.

Tapi, merek mobil asal Inggris itu akan meluncurkan mobil listrik lainnya di Indonesia.

Kendaraan listrik tersebut kabarnya bakal diperkenalkan di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023, pada 10 Agustus mendatang, di ICE BSD City, Tangerang.

Dari teaser resmi yang beredar, terlihat mobil tersebut masuk dalam segmen SUV.

Apabila dirakit secara lokal, maka mobil listrik MG bisa memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan yang mereka pasarkan saat ini.

Pasalnya, biaya impor akan alami penurunan, yang secara otomatis juga menurunkan biaya operasional perusahaan.