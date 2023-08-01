Spesifikasi Redmi Watch 3 Active, Smartwatch Rp460 Ribu Terbaru Xiaomi

XIAOMI Indonesia menambah koleksi smart watch terbarunya dengan melaunching Redmi Watch 3 Active. Peluncuran Redmi Watch 3 tersebut dilakukan seiring dengan varian ponsel terbaru mereka Redmi 12.

Redmi Watch 3 Active, memiliki spesifikasi pada layarnya yang mana layarnya cukup besar yakni di angka 1,83 inch yang bisa memuat banyak informasi ketila melihatnya. Smart watch besutan Xiaomi itu, sudah support menelpon menggunakan bluetooth, namun hanya bisa panggilan suara saja, tanpa panggilan WhatsApp.

Pada desain tampilannya juga, Redmi Watch 3 Active, memiliki 100 lebih tampilan yang menarik, sehingga penggunanya tidak akan bosan untuk tampilan pada jam tersebut, dan juga terdapat sembilan profesional workout mode, namun ramah digunakan untuk orang baru yang jarang olahraga.

BACA JUGA: Cara Mengatasi Kenapa Yandex Error Tidak Bisa Memutar Video

Redmi Watch 3 Active memiliki resolusi layar sebesar 240x280, 201 PPI dengan warna yang cerah. Dalam jam itu juga terdapat monitoring jantung selama 24 jam, dan trecking sleep untuk mengetahui kualitas tidur dari penggunanya.

Untuk spesifikasi RAM dan ROM, Redmi Watch 3 Active, mamiliki kapasitas yang bisa dikatakan besar untuk ukuran jam tangan pintar, yakni 2GB untuk RAM, dan ROM sebesar 16GB.

Untuk batrainya, Redmi Watch 3 Active, memakai baterai berkapasitas 289mAh yang mampu menahan jam tersebut tetap terjaga hingga 12 hari lamanya. Sementara untuk pengecasan sendiri hanya memakan waktu di bawah dua jam saja.

Untuk pilihan warna strapsnya, Xiaomi hanya mengeluarkan dua warna yakni hitam dan putih, namun ada keluaran straps yang opsional berwarna oranye dan abu-abu. Untuk harganya sendiri, Redmi Watch 3 Active, dibanderol dengan harga Rp459.000 di seluruh Indonesia.

(Martin Bagya Kertiyasa)