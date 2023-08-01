Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Spesifikasi Redmi Buds 4 Lite, TWS Rp250 Ribuan yang Punya Powerfull Bass

Giffar Rivana , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |19:20 WIB
Spesifikasi Redmi Buds 4 Lite, TWS Rp250 Ribuan yang Punya Powerfull Bass
Redmi Buds 4 Lite. (Foto: MNC)
XIAOMI Indonesia merilis produk erabud True Wireless Stereo (TWS) terbaru yakni Redmi Buds 4 lite. TWS ini pun dilaunching seiring dengan smartphone terbaru Xiaomi, Redmi 12.

Earphone Redmi Buds 4 Lite itu, dibanderol dengan harga Rp249.000 dengan spesifikasi yang bisa dibilang cukup baik di kelasnya. TWS ini pun dilengkapi dengan bass powerfull 12 mm dynamic driver.

Redmi Buds 4 lite

Selanjutnya, Redmi Buds 4 Lite, memiliki konektifitas bluetooth yang cukup jauh dan lancar jangkauannya, dengan bluetooth 5.3. ditambah, earphone keluaran Xiaomi itu memiliki kecepatan dalam menghubungkan koneksinya ke platform Google.

Untuk baterainya sendiri, Xiaomi mengklaim, Redmi Buds 4 Lite, memiliki batrai pada budsnya yakni 35mAh, sementara pada casenya, sebesar 350mAh.

Redmi Buds 4 Lite mampu bertahan selama 4,5 jam saat digunakan secara nonstop, namun earphone itu bisa bertahan hingga 18,5 jam ketika di taruh budsnya didalam case.

