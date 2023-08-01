Advertisement
TECHNO

Apakah Ular Punya Telinga dan Bisa Mendengar?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |06:07 WIB
Apakah Ular Punya Telinga dan Bisa Mendengar?
Apakah Ular Punya Kuping. (Foto: Shutterstock)
ULAR terkenal dengan kemampuan berburunya yang andal. Hewan melata yang banyak ditakuti orang ini mencari mangsa dengan bantuan indra penciuman serta pendengaran yang sangat tajam.

Mungkin sebagin besar orang sudah tahu bahwa ular mencium dengan bantuan lidahnya yang bisa mendeteksi sekaligus mengumpulkan informasi kimia atau mangsa di sekitarnya.

Namun jarang yang tahu bahwa ular juga mengandalkan pendengaran meskipun telinga ular sendiri tidak terlihat seperti hewan-hewan lainnya. Lantas apakah ular punya telinga?

Menurut herpetologis di Field Museum di Chicago, Sara Ruane, ular memiliki telinga namun tidak dengan struktur telinga luar. Ular hanya memiliki tulang telinga yang mereka gunakan untuk mendengar.

Sebagaimana dihimpun dari Live Science, telinga sendiri biasanya terdiri dari tiga bagian utama, yakni telinga luar, telinga tengah, dan telinga luar. Masing-masing punya fungsi yang berbeda.

Telinga luar memusatkan suara pada gendang telinga, yang memisahkan telinga luar dari telinga tengah. Telinga tengah berisi tiga tulang yang mengirimkan suara dari gendang telinga ke telinga bagian dalam melalui getaran.

Sementara telinga bagian dalam mengubah getaran ini menjadi impuls saraf yang berjalan ke otak. Dan menurut sebuah studi tahun 2012 di Journal of Experimental Biology, ular tidak memiliki telinga luar dan tengah.

Ular hidup dengan dibekali satu tulang telinga tengah yang menghubungkan telinga bagian dalam ke rahang. Karena pengaturan telinga ini, pendengaran ular menjadi kurang sensitif pafa frekuensi yang tinggi.

"Telinga bagian dalam adalah bagian di mana mur dan baut pendengaran yang sebenarnya terjadi. Ular hanya memiliki mur dan baut di bagian telinga mereka," kata Ruane menjelaskan.

Lebih lanjut dikatakan bahwa ular merespons suara di udara pada frekuensi pendengaran hingga 450 Hertz. Meski begitu, ular mungkin paling sensitif terhadap suara frekuensi rendah.

