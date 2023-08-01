Mengenal Kutu Rusa yang Gigitannya Bisa Sebabkan Penyakit Lyme

KUTU memang kerap dianggap sebagai parasit yang sering menyerang tumbuhan, hewan, ikan dan juga manusia. Tapi, kutu yang menggigit hewan bisa juga menyerang manusia loh.

Salah satunya deer Tick atau Kutu Rusa, yang bisa menginfeksi manusia. Memiliki nama latin Ixodes scapularis, kutu ini dikenal dengan nama black-legged tick atau kutu rusa lantaran sering ditemukan menyerang rusa.

Celakanya, kutu satu ini dapat membawa penyakit bernama Lyme. Hal ini bisa terjadi lantaran kutu rusa membawa bakteri borrelia. Lewat gigitannya yang kemudian menghisap darah, manusia pun akan terinfeksi penyakit tersebut.

Farhan Zubedi, dokter sekaligus influencer menyebut, kutu rusa biasanya ada di rumput yang tinggi ataupun pepohonan. Ketika manusia lewat, kutu rusa bakal menempel hingga menggigit serta menghisap darah.

"Biasanya butuh 36 sampai 48 jam bagi si kutu ini menempel sebelum menimbulkan penyakit Lyme," kata Farhan Zubedi, dikutip dari instagram.

Menurut Farhan, gejala seseorang yang terinfeksi penyakit lyme mirip seperti flue. Selain itu, timbul juga ruam khas berbentuk 'papan target'. Kalau sudah sampai terkena penyakit lyme, maka harus segera ditangani sebelum menjadi semakin parah.

"Makanya kalau melihat kutu rusa ini menempel harus segera dicabut , terutama di bawah 24 jam untuk mencegah terjadinya penyakit lyme," ujarnya.