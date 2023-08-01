Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Mengenal Kutu Rusa yang Gigitannya Bisa Sebabkan Penyakit Lyme

Melati Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |17:18 WIB
Mengenal Kutu Rusa yang Gigitannya Bisa Sebabkan Penyakit Lyme
Kutu Rusa. (Foto: Pinterest)
A
A
A

KUTU memang kerap dianggap sebagai parasit yang sering menyerang tumbuhan, hewan, ikan dan juga manusia. Tapi, kutu yang menggigit hewan bisa juga menyerang manusia loh.

Salah satunya deer Tick atau Kutu Rusa, yang bisa menginfeksi manusia. Memiliki nama latin Ixodes scapularis, kutu ini dikenal dengan nama black-legged tick atau kutu rusa lantaran sering ditemukan menyerang rusa.

Celakanya, kutu satu ini dapat membawa penyakit bernama Lyme. Hal ini bisa terjadi lantaran kutu rusa membawa bakteri borrelia. Lewat gigitannya yang kemudian menghisap darah, manusia pun akan terinfeksi penyakit tersebut.

Farhan Zubedi, dokter sekaligus influencer menyebut, kutu rusa biasanya ada di rumput yang tinggi ataupun pepohonan. Ketika manusia lewat, kutu rusa bakal menempel hingga menggigit serta menghisap darah.

"Biasanya butuh 36 sampai 48 jam bagi si kutu ini menempel sebelum menimbulkan penyakit Lyme," kata Farhan Zubedi, dikutip dari instagram.

Menurut Farhan, gejala seseorang yang terinfeksi penyakit lyme mirip seperti flue. Selain itu, timbul juga ruam khas berbentuk 'papan target'. Kalau sudah sampai terkena penyakit lyme, maka harus segera ditangani sebelum menjadi semakin parah.

"Makanya kalau melihat kutu rusa ini menempel harus segera dicabut , terutama di bawah 24 jam untuk mencegah terjadinya penyakit lyme," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Penyakit Lyme Kutu Kutu Rusa Hewan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/56/3142803/burung_beo-P3ca_large.jpg
Apakah Burung Beo Mengerti Apa yang Diucapkan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/56/2856769/mengenal-turritopsis-dohrnii-hewan-paling-lama-hidup-di-bumi-thfo55SbLT.jpg
Mengenal Turritopsis Dohrnii, Hewan Paling Lama Hidup di Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/30/56/2854427/7-hewan-berkepala-dua-yang-pernah-hidup-di-bumi-QI33NgvvWt.jpg
7 Hewan Berkepala Dua yang Pernah Hidup di Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/27/56/2853234/cara-memberi-makan-tokek-yang-baik-dan-benar-EUzrdcPZ4r.jpg
Cara Memberi Makan Tokek yang Baik dan Benar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/20/54/2849323/viral-grumpy-frog-pengganti-grumpy-cat-jadi-celebrity-baru-internet-aRc0j9rOVK.jpg
Viral Grumpy Frog Pengganti Grumpy Cat, Jadi Celebrity Baru Internet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/15/56/2847045/5-langkah-berburu-ratu-rayap-di-rumah-awas-telat-sadar-V6JlKzKemS.jpg
5 Langkah Berburu Ratu Rayap di Rumah, Awas Telat Sadar
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement