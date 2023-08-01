Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kenapa Telepon WA Sering Mati Sendiri? Ini Solusinya

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |21:22 WIB
WhatsApp Call. (Foto: Flickr)
KENAPA telpon WA sering mati sendiri, padahal Anda tengah menjalani pembicaraan penting? Ada beberapa alasan telepon menggunakan WA kerap mengalami kendala, sehingga menghambat kerja Anda.

Oleh karena itu, patut dipelajari terlebih dahulu penyebab dari seringnya telpon WA mati saat sedang berkomunikasi sebelum mencari solusinya. Seperti dilansir dari berbagai sumber, berikut ulasannya.

Koneksi Tak Stabil

Salah satu alasan yang kerap terjadi adalah karena ping yang tinggi, dan koneksi yang tidak stabil. Panggilan telepon baik panggilan suara ataupun video butuh koneksi yang lebih stabil. Terkadang, meskipun koneksi Anda stabil, hal ini bisa terjadi jika lawan bicara mengalami koneksi yang buruk.

Kehabisan Ruang Memori

Aplikasi ini membutuhkan cukup banyak ruang memori, apalagi jika teman-teman Anda rajin berkirim foto atau video. Akibatnya, hal ini tentu akan memengaruhi kinerja dari aplikasi WhatsApp. Nah, ada baiknya untuk menghapus file sampah atau cache pada aplikasi yang menumpuk dan jarang dibersihkan.

Meski sebenarnya cache aplikasi ini berguna untuk mempercepat ketika membuka aplikasi, namun jika jarang dibersihkan justru bisa menyebabkan beberapa masalah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
