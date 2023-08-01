Cara Kembalikan Logo X Jadi Twitter, Hanya Bisa Dilakukan Pemilik iPhone

ELON Musk memang telah mengganti nama Twitter menjadi X di semua platfrom. Tapi, ternyata masih banyak yang menganggap pergantian logo ini aneh, bahkan tidak sedikit yang menginginkan kembalinya logo lama burung biru Twitter.

Dia beberapa waktu lalu sudah mengumumkan bahwa logo burung terkenal yang melekat dengan identitas perusahaan akan segera hilang. Dalam pernyataan resminya dikatakan bahwa Twitter akan dikenal sebagai aplikasi X.

Tapi beruntung bagi pengguna iOS 12.0 karena sebenarnya logo X bisa dirubah kembali menjadi Twitter. Nah adapun caranya adalah sebagai berikut, dilansir dari Techcrunch.

BACA JUGA: Cara Mengatasi Kenapa Yandex Error Tidak Bisa Memutar Video

- Pertama, download dan install aplikasi Shortcut

- Jika sudah, buka Shortcut lalu klik opsi All Shortcut

- Lanjut klik ikon tambah + biru yang tersedia di sudut kanan atas layar

- Kemudian pilih opsi Buka aplikasi untuk membuat shortcut baru

- Nantinya akan diminta untuk menyiapkan shortcut Open App

- Di sebelah tulisan Open, klik App lalu cari aplikasi X

- Pilih aplikasi X lalu ketuk ikon bagikan pada bilah navigasi di bagian bawah layar

- Ini akan memunculkan menu lain, di mana kita dapat memilih opsi Add to Home Screen

- Di sini, sesuaikan nama dan ikon dengan logo Twitter lama, jangan lupa untuk mendownload logo Twitter lama di Google terlebih dahulu

- Selesai, logo aplikasi X kini sudah berubah menjadi Twitter lama.

Nah itulah cara kembalikan logo baru X menjadi Twitter lama. Bagaimana, mudah bukan? Semoga tutorial ini bermanfaat. Untuk diketahui, perubahan logo Twitter sendiri sebenarnya sudah direncanakan Elon Musk jauh-jauh hari.

Elon Musk yang merupakan salah satu orang terkaya di dunia itu diketahui memang menyukai branding "X". Startup perbankan yang ia dirikan bersama pada tahun 1999 disebut x.com, dan usaha Ai yang baru-baru ini diumumkannya disebut xAI.

Elon Musk juga berbicara tentang bagaimana X akan membantu Twitter menjadi "aplikasi segalanya". Meskipun tak bisa dipungkiri bahwa pergantian nama Twitter ini bisa menjadi langkah yang sangat berisiko dan mendapat respon negatif dari pengguna.