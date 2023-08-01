iNews Media Group, Media Pertama Tampilkan Presenter AI di Siaran FTA

INEWS Media Group membuktikan diri sebagai media terdepan yang selalu mengikuti perkembangan teknologi terkini. Untuk meningkatkan user experience, iNews Media Group mengimplementasikan dua produk terbaru berbasis teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

iNews TV sebagai News TV peringkat pertama di Indonesia akan mengimplementasikan AI berbentuk virtual presenter.

Presenter virtual ini akan hadir dalam beberapa program dan secara konsisten akan menyuguhkan berbagai informasi menarik bagi audiens setiap harinya. Presenter AI juga akan hadir untuk membawakan berita-berita menarik bagi audiens di Sindonews TV.

Berbeda dengan presenter virtual berbasis AI di media lainnya, presenter AI yang akan hadir di Inews TV dan Sindonews TV memiliki ciri penampilan khas yang memberikan sensasi pengalaman mengonsumsi berita terbaik bagi para audiens. Para Presenter tersebut akan membawa kombinasi unik antara jurnalisme tradisional dan jurnalisme modern berbasis digital.

Selain virtual presenter, Media online di bawah naungan INews Media Group juga mengimplementasikan AI untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas berita. Hal ini dilakukan untuk merespons kebutuhan masyarakat yang sangat banyak dan cepat.

Prabu Revolusi, Managing Director iNews Media Group menuturkan, artikel dan video AI akan melengkapi sajian berita iNews Media Group yang sebelumnya sudah dikenal lengkap dan variatif.

Optimalisasi teknologi ini pun, imbuhnya, merupakan bagian adaptasi iNews Media Group dalam mengarungi industri media yang selalu mengalami perkembangan. “AI kita bisa kita manfaatkan untuk menambah pengalaman khalayak. AI Journalism bukan untuk menggantikan jurnalisme saat ini, tapi untuk mendukung kinerja,” tandas Prabu.