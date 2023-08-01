Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Apple Akhirnya Izinkan Twitter Berubah Nama Jadi X di AppStore

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |20:21 WIB
Apple Akhirnya Izinkan Twitter Berubah Nama Jadi X di AppStore
Aplikasi X. (Foto: AppStore)
A
A
A

SETELAH sempat terkendala di App Store lantaran kebijakan Apple, akhirnya Twitter resmi berganti nama menjadi X. Awalnya, Twitter tidak diterima mengubah namanya menjadi X, lantaran kebijakan Apple setiap aplikasi minimal memiliki 2 huruf.

Dengan perubahan ini, X menjadi aplikasi pertama di App Store yang menggunakan 1 huruf, menerobos kebijakan App Store yang mengharuskan nama aplikasi minimal 2 huruf.

Sebagaimana dilansir dari 9To5Mac, Apple tampaknya telah membuat pengecualian untuk Musk. Meskipun sempat terkendala peraturan, namun akhirnya X bisa muncul di App Store.

Halaman App Store yang telah diperbarui sekarang sudah menampilkan X tanpa kata atau huruf tambahan. Hal ini pun menarik perhatian banyak pengembang karena App Store Connec telah melanggar kebijakannya sendiri.

Pengecualian untuk aplikasi X milik Musk mungkin diberikan karena ketenaran aplikasi tersebut. Tampaknya Apple masih akan berpikir seribu kali untuk melakukan hal yang sama pada aplikasi yang dirancang oleh pengembang kecil.

Sebelumnya, di toko aplikasi resmi Apple itu, X masih menyandang nama lamanya dengan logo yang masih tetap sama, yakni burung biru ikonik yang diketahui bernama Larry Bird, yang sudah digunakan sejak tahun 2010 silam.

Halaman:
1 2
      
