Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

AI Generatif Bakal Gantikan Google Assistant Bulan Depan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |13:14 WIB
AI Generatif Bakal Gantikan Google Assistant Bulan Depan
Ilustrasi Google. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

GOOGLE tampaknya mulai sadar bahwa ada peluang besar menyertai kehadiran AI generatif. Dikatakan bahwa raksasa teknologi itu akan menyesuaikan Google Assistant menjadi AI generatif.

Hal ini bisa dilihat dari email internal yang dikirimkan pimpinan perusahaan kepada para karyawan. Di mana di dalamnya dijelaskan beberapa perubahan organisasi untuk mendapatkan Google Assistant face-lift generatif.

"Melihat peluang besar untuk mengeksplorasi seperti apa Asisten supercharged, yang didukung oleh teknologi LLM [model bahasa besar] terbaru, kami optimis dengan masa depan yang cerah," kata Peeyush Ranjan, wakil presiden Asisten Google.

Google sendiri selama satu dekade ini menggunakan bentuk AI palsu pada layanan Assistant-nya. Dan sekarang perusahaan tengah berupaya menghadirkan teknologi baru yang tengah naik daun tersebut.

Google seperti tidak ingin ketinggalan dengan perusahaan teknologi lain yang berhasil meraih kesuksesan besar dengan memanfaatkan AI generatif. Perubahan Google Assistant kabarnya akan dirilis beberapa bulan ke depan.

Sebagaimana dihimpun dari Techcrunch, kehadiran AI generatif akan sangat berguna sebagai antarmuka untuk interaksi digital. Ini akan memberikan informasi yang lebih mendalam, alih-alih seperti yang dihadirkan teknologi sebelumnya.

AI generatif adalah hal yang menarik dan kemampuannya untuk mengikuti konteks percakapan sesuai konteks. Tapi kita tunggu saja apakah kehadirannya akan disukai para pengguna atau justru malah menjadi boomerang bagi perusahaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/16/3182558/wamenkomdigi_nezar_patria-5Ztd_large.jpeg
Cegah Brain Rot pada Anak, Wamenkomdigi Ungkap Pentingnya Literasi AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/16/3182114/wamenkomdigi_nezar_patria-huk7_large.jpeg
Wamenkomdigi Nilai AI Dapat Cegah Perdagangan Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/16/3180489/wamenkomdigi_nezar_patria-4fqx_large.jpeg
Wamenkomdigi Ungkap Indonesia Punya Pasar Digital Terbesar di ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/16/3179377/nezar_patria-lNcw_large.jpeg
Wamenkomdigi Sebut Ada 2.800 Startup Kembangkan AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/56/3156509/openai-k9tp_large.jpg
OpenAI Luncurkan ChatGPT Agent, Bisa Kerjakan Tugas Kompleks dan Riset Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/56/3156455/ai-sLPp_large.jpeg
Pemerintah Siapkan Perpres Atur Penggunaan AI
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement