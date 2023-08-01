Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ada Logo Yamaha di The New SUV Mitsubishi, Ini Alasannya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |12:53 WIB
Ada Logo Yamaha di The New SUV Mitsubishi, Ini Alasannya
Mitsubishi The New SUV (Foto: MPI)
JAKARTA – PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) membocorkan tampang mobil SUV terbaru mereka. Model yang dijuluki The New SUV ini akan meluncur di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023, pada 10 Agustus 2023.

Salah satu yang menarik pada mobil SUV terbaru dari Mitsubishi adalah terdapat logo Yamaha. Bahkan, logo tersebut selalu ditayangkan dalam setiap teaser kendaraan yang diproduksi di Bekasi, Jawa Barat.

Mitsubishi The New SUV

Ada alasan yang jelas mengapa logo Yamaha terpampang pada mobil SUV baru dari Mitsubishi. Diketahui, Mitsubishi Motor Corporation (MMC) dan Yamaha Corporation bekerja sama dalam menciptakan sebuah sistem audio untuk sebuah kendaraan.

Mitsubishi menyebutnya sebagai Dynamic Sound Yamaha Premium yang diklaim dapat memberikan pengalaman berbeda saat mendengarkan musik. Ini merupakan salah satu fitur andalan dari mobil SUV yang sangat dinantikan kehadirannya ini.

Sound system ini tidak hanya akan menyesuaikan volume suara, namun juga kualitas suara itu sendiri. Sehingga memperdengarkan suara bass yang terasa “hidup”, serta nada-nada yang jernih, bahkan pada saat mobil dikendarai di permukaan jalan yang kasar.

Hikaru Mii, Direktur Product Strategy Division MMKSI menjelaskan bahwa kerja sama ini terjalin karena kualitas alat musik yang diciptakan Yamaha. Hal tersebut berusaha dibawa ke sebuah mobil untuk memberikan sensasi yang berbeda kepada penumpang.

“Dynamic Sound by Yamaha kita kenal mereka sebagai produsen alat akustik atau penghasil suara terbaik di dunia. Kami manfaatkan untuk memberikan kenyamanan setiap penumpang The New SUV,” kata Hikaru Mii dalam Media Exclusive Preview The New SUV, di Jakarta Selatan.

