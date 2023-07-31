Mengenal Superkonduktor LK-99 yang Dipopulerkan Ilmuwan Korea

SUPERKONDUKTOR LK-99 saat ini menjadi perbincangan hangat ilmuwan dunia. Bukan tanpa alasan, pasalnya superkonduktor yang diteliti oleh Korean quantum research group ini diklaim dapat bekerja pada suhu ruangan dan tekanan sekitar, alih-alih pada suhu tertentu.

Itu berarti peradaban manusia saat ini telah memiliki bahan yang dapat menghantarkan listrik tanpa hambatan sama sekali atau nol pemborosan energi. Yang jika ini benar-benar terjadi, maka akan mengubah dunia.

Untuk diketahui, superkonduktor LK-99 sendiri diungkap oleh sejumlah ilmuwan dari berbagai institusi Korea Selatan. Superkonduktor LK-99 merupakan campuran bubuk senyawa timbal, oksigen, belerang dan fosfor.

Ketika dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi, ia membentuk padatan berwarna abu-abu tua. Jika hasilnya dapat direplikasi kembali oleh ilmuwan di laboratorium lain, superkonduktor LK-99 ini bisa menjadi penemuan yang monumental.

Superkonduktor LK-99 memungkinkan kehadiran pasokan listrik ultra-efisien yang menjangkau benua yang dapat membantu mengatasi perubahan iklim. Dikatakan para ilmuwan bahwa ini merupakan sebuah lompatan besar.

Dengan superkonduktor LK-99 juga memungkinkan mesin MRI memiliki kemampuan yang lebih dari sebelumnya. Mesin MRI menjadi tidak perlu lagi didinginkan secara berlebihan, dihimpun dari berbagai sumber.