Beredar Foto Viral NASA Amankan Benda Diduga UFO, Begini Fakta Sebenarnya

VIRAL foto NASA yang sedang menderek benda mirip piring terbang (UFO) viral di media sosial. Diketahui bahwa momen ini terjadi di 130 kilometer barat daya Salt Lake City, Utah.

Foto tersebut jadi perbincangan hangat di media sosial Twitter. Meskipun banyak yang mengira piring terbang yang diderek itu merupakan UFO sungguhan, namun rupanya ini merupakan agenda latihan yang sengaja diselenggarakan oleh NASA.

Sebagaimana dihimpun dari Metro, ini menjadi bagian dari misi OSIRIS-REx NASA. Tim yang diterjunkan diminta untuk mendemonstrasikan jatuhnya kapsul OSIRIS-REx NASA yang nantinya akan terpisah dari roket pasca diluncurkan.

Latihan ini dilakukan guna kelancaran misi OSIRIS-REx NASA yang akan berlangsung pada 24 September mendatang. Latihan dilakukan berkali-kali termasuk juga latihan tim helikopter yang nantinya akan mengambil kapsul dari lokasi pendaratan.

Data yang dikumpulkan dari pelatihan misi OSIRIS-REx akan digunakan untuk memahami apa saja yang perlu dipersiapkan setelah peluncuran. Di sini tim juga harus berhati-hati mengamankan sampel asteroid yang turut dibawa bersama kapsul.

Untuk diketahui, misi OSIRIS-REx dilakukan untuk membantu para ilmuwan lebih memahami asteroid yang dapat berdampak pada Bumi dan menginformasikan upaya defleksi asteroid di masa depan.

Asteroid yang didapat nantinya diperiksa dan disimpan di fasilitas kurasi baru yang dikelola oleh divisi Astromaterials Research and Exploration Science NASA, atau ARES, di Johnson Space Center di Texas. Divisi ini adalah rumah bagi koleksi material ekstraterestrial terluas di dunia, termasuk batuan bulan, partikel angin surya, meteorit, dan sampel komet.