HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Mengatasi Kenapa Yandex Error Tidak Bisa Memutar Video

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |21:22 WIB
Cara Mengatasi Kenapa Yandex Error Tidak Bisa Memutar Video
Yandex Error. (Foto: Freepik)
A
A
A

ADA cara untuk mengatasi Yandex yang error tidak bisa memutar video. Yandex memang biasa digunakan untuk menyetel video yang kebanyakan tidak bisa dibuka oleh browser lain.

Ada beberapa penyebab Yandex tidak bisa memutar video, padahal orang biasa mendownload Yandex lantaran untuk menonton video. Nah, berikut beberapa cara mengatasi Yandex error tidak bisa memutar video, seperti dilansir dari berbagai sumber.

Tapi, sebelum kita memulai menganalisis penyebab yang lain, cobalah cek koneksi internet Anda. Kadang-kadang sinyal internet yang naik-turun, atau ada gangguan teknis dari provider menjadi penyebab video tersebut error. Jadi, cobalah untuk restart modem dan router terlebih dahulu untuk mengecek masalahnya tidak ada di ISP Anda.

Hapus Cache

Cache browser berfungsi sebagai memori penyimpanan sementara yang ada di browser kita. Nah, kadang-kadang cache ini bisa jadi bikin masalah, termasuk masalah Yandex Error. Ada dua versi Yandex yang bisa kita bersihkan cachenya.

- Cache di Perangkat Seluler

Guna membersihkan cache di perangkat seluler, cukup masuk ke pengaturan browser kamu, cari opsi “Clear Browsing Data” atau “Hapus Riwayat”. Centang cache, lalu klik hapus. Restar kembali browser di seluler.

- Cache di Desktop

Untuk menghapus cache browser di desktop, caranya mirip kayak di perangkat seluler, tinggal masuk ke pengaturan browser, cari opsi “Clear Browsing Data” atau “Hapus Riwayat”, centang cache, terus klik hapus.

Perbarui Browser Kamu

Cek apakah ada pembaruan di browser atau aplikasi Yandex Anda. Pastikan versi yang Anda miliki ada versi terbaru dari aplikasi tersebut. Dengan browser yang up to date, kemungkinan error di Yandex jadi lebih kecil.

