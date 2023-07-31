Apple Tolak Pergantian Nama Twitter Jadi X di AppStore

TWITTER memang resmi telah berganti logo dan nama menjadi X. Mereka pun telah mengubah logo kantor hingga membeli domain website X.com. Tapi, ternyata masih ada yang menolak pengubahan nama Twitter tersebut.

Salah satunya adah Apple, yang tidak mengizinkan merek Twitter mengubah nama layanan mereka di layanan AppStore. Hal itu, disebabkan oleh aturan App Store yang telah lama dibuat oleh Apple mengharuskan pembuat aplikasi memberikan nama aplikasi lebih dari satu karakter.

Seperti dilansir Antara dari Phone Arena, meskipun kini logo Twitter telah berubah menjadi "X" di App Store Apple namun nama platform yang ditunjukkan tetaplah Twitter. Nama aplikasi di iOS dapat diisi dengan 30 karakter dan cukup panjang, tapi batas minimum untuk pemberian adalah dua karakter.

Dengan demikian untuk kasus X ini, pengguna perangkat Apple akan melihat di dalam deskripsi aplikasi nama yang ditampilkan telah berubah menjadi X. Tapi, saat mencari aplikasi terkait yang dimunculkan adalah aplikasi bernama Twitter.

Sementara itu, daftar aplikasi di App Store terus menunjukkan bahwa nama platformnya adalah Twitter. Sekali lagi, meskipun aplikasi iOS dapat berisi sebanyak 30 karakter, aplikasi tersebut harus memiliki setidaknya dua karakter.