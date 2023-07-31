Viral Pria Jepang Berubah Jadi Anjing, Harus Keluarkan Rp214 Juta

COSPLAY biasanya dilakukan untuk menirukan karakter favorit mereka, baik anime, manga ataupun game. Tapi, cosplay sebenarnya tidak terbatas pada karakter manusia saja loh.

Nah, pria Jepang bernama Toco ini justru punya impian menjadi sesosok anjing. Bahkan, demi mewujudkan keinginannya, Toco rela menggelontorkan uang tak sedikit. Menurut akun twitter Pop Crave, Toco membeli sampai membeli kostum anjing seharga 2 juta yen atau lebih dari Rp214 juta.

Melalui YouTube I want to be an animal, Toco membagikan video saat dirinya berada di jalan umum sambil mengenakan kostum anjing. Uniknya, kostum hewan berbulu dengan kaki empat tersebut tampak begitu realistis, benar-benar menyerupai anjing ras rough collie asli.

Toco juga bergerak kesana kemari dan gesturnya persis anjing peliharaan. Mengutip dari The Indian Express, Toco pernah mengungkap keinginan unik menjadi anjing ini sejak masih kecil.

Kemudian, dia pun meminta perusahaan Jepang Zeppet untuk membuatkan kostum anjing. Perusahaan tersebut memang terbiasa membuat berbagai kostum untuk kepentingan iklan TV maupun film. Pilihan Taco jatuh pada kostum anjing ras rough collie lantaran ukurannya besar.

Walaupun Taco sangat ingin jadi sosok anjing, rupanya dia denggan jika hal ini diketahui oleh orang-orang sekitar. Taco sadar keinginan seperti ini dinilai cukup aneh.

“Saya tidak ingin hobi saya diketahui, terutama oleh orang-orang yang bekerja dengan saya. Mereka pikir itu aneh bahwa saya ingin menjadi seekor anjing. Untuk alasan yang sama mengapa saya tidak bisa menunjukkan wajah asli saya," ucap Taco kepada The Daily Mail, dikutip dari The Indian Express, Senin (31/7/2023).

Dalam video berdurasi 5 menit yang dibagikan Taco di YouTube, dia sempat bertemu dengan para anjing peliharaan asli. Anjing-anjing itu tampak kebingungan menatap Taco si anjing jadi-jadian.