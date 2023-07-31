Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Viral Pria Jepang Berubah Jadi Anjing, Harus Keluarkan Rp214 Juta

Melati Pratiwi , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |12:13 WIB
Viral Pria Jepang Berubah Jadi Anjing, Harus Keluarkan Rp214 Juta
Toco. (Foto: Twitter)
A
A
A

COSPLAY biasanya dilakukan untuk menirukan karakter favorit mereka, baik anime, manga ataupun game. Tapi, cosplay sebenarnya tidak terbatas pada karakter manusia saja loh.

Nah, pria Jepang bernama Toco ini justru punya impian menjadi sesosok anjing. Bahkan, demi mewujudkan keinginannya, Toco rela menggelontorkan uang tak sedikit. Menurut akun twitter Pop Crave, Toco membeli sampai membeli kostum anjing seharga 2 juta yen atau lebih dari Rp214 juta.

Melalui YouTube I want to be an animal, Toco membagikan video saat dirinya berada di jalan umum sambil mengenakan kostum anjing. Uniknya, kostum hewan berbulu dengan kaki empat tersebut tampak begitu realistis, benar-benar menyerupai anjing ras rough collie asli.

Taco

Toco juga bergerak kesana kemari dan gesturnya persis anjing peliharaan. Mengutip dari The Indian Express, Toco pernah mengungkap keinginan unik menjadi anjing ini sejak masih kecil.

Kemudian, dia pun meminta perusahaan Jepang Zeppet untuk membuatkan kostum anjing. Perusahaan tersebut memang terbiasa membuat berbagai kostum untuk kepentingan iklan TV maupun film. Pilihan Taco jatuh pada kostum anjing ras rough collie lantaran ukurannya besar.

Walaupun Taco sangat ingin jadi sosok anjing, rupanya dia denggan jika hal ini diketahui oleh orang-orang sekitar. Taco sadar keinginan seperti ini dinilai cukup aneh.

“Saya tidak ingin hobi saya diketahui, terutama oleh orang-orang yang bekerja dengan saya. Mereka pikir itu aneh bahwa saya ingin menjadi seekor anjing. Untuk alasan yang sama mengapa saya tidak bisa menunjukkan wajah asli saya," ucap Taco kepada The Daily Mail, dikutip dari The Indian Express, Senin (31/7/2023).

Dalam video berdurasi 5 menit yang dibagikan Taco di YouTube, dia sempat bertemu dengan para anjing peliharaan asli. Anjing-anjing itu tampak kebingungan menatap Taco si anjing jadi-jadian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/08/57/3111858/samsung_galaxy_s25-RwqJ_large.jpg
Viral Perbandingan Fitur Penghapus Objek Samsung Vs iPhone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/57/3109754/viral-R8bP_large.jpg
Viral Google Tampilkan Nilai Tukar 1 Dolar AS Senilai Rp8.170
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/57/3099460/cctv-WP5T_large.jpg
Viral CCTV Pemkot Semarang Tampilkan Aktivitas dalam Kamar Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067352/asn_bekasi_viral_larang_umat_kristen_ibadah_minta_maaf-OlqP_large.jpg
ASN Bekasi yang Viral Larang Umat Kristen Ibadah Minta Maaf, Bakal Disanksi Tegas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/337/3053342/unggahan_ketua_dprd_kabupaten_lebak-DZdP_large.jpg
Profil M. Agil Zulfikar, Ketua DPRD Lebak yang Unggah Garuda Biru Bertulis Indonesia Baik-Baik Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/612/3024183/petugas_damkar-sfMB_large.jpg
Viral Bocah SD Minta Bantuan Damkar untuk Ambil Rapot di Sekolah
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement