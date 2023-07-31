Bocoran Spesifikasi The New SUV Mitsubishi

JAKARTA – PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) baru saja memperkenalkan The New SUV. Rencananya, nama resmi, harga hingga spesifikasi akan diterangkan pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023, di ICE BSD City, Tangerang, pada 10 Agustus 2023.

Okezone berkesempatan melakukan Media Exclusive Preview mobil berjuluk The New SUV itu. Secara keseluruhan, mobil ini memiliki desain serupa dengan model konsepnya yang meluncur di IIMS 2023, pada Februari lalu.

Di bagian depan, model Dynamic Shield telah berevolusi pada The New SUV sejalan dengan konsep desain. Itu terlihat pada bumper serta pelindung bawah yang melindungi grille, serta melambangkan performa powertrain, ini dipadukan secara tiga dimensi untuk menciptakan wajah yang sporty dengan kesan mendalam.

Terdapat lampu LED DRL (daytime running light) yang menggabungkan L-Shape dengan aksen celah untuk memancarkan cahaya dalam T-Shape yang ikonik. Ini juga terdapat pada lampu belakang untuk memberikan kesan yang lebar.

Berdasarkan konsep desain “Silky & Solid”, menjadikan SUV ini memiliki tampilan stylish dan kokoh, serta menggabungkan keanggunan dan ketangguhan. Garis-garis tegas juga membuat mobil ini terlihat lebih gagah.

Secara keseluruhan, mobil SUV baru dari Mitsubishi ini memiliki panjang 4.390 mm, lebar 1.810 mm, dan tinggi 1.660 mm. Mobil ini memiliki ground clearance 222 mm, sehingga dapat melibas segala medan dengan mudah.

Untuk kaki-kaki, The New SUV dibekali dengan roda 18 inci yang dibalut dengan ban ukuran 225/50. Ini memungkinkan stabilitas yang lebih baik saat bermanuver dan meningkatkan pengendalian di jalan yang kasar.

Mobil ini juga dibekali dengan empat mode berkendara yang menjadi senjata utama mereka. Itu adalah Normal, Wet, Gravel, dan Mud, yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi jalan yang sedang dilalui.

Khusus untuk mode Wet, ini baru dikembangkan untuk konsumen yang tinggal di wilayah dengan curah hujan tinggi, terutama di ASEAN. Ini untuk meminimalisir kemungkinan hilangnya kendali ketika di jalan basah akibat hujan deras.

Dari sektor dapur pacu, The New SUV dibekali dengan mesin 1.5 L dengan sistem penggerak roda depan, melalui transmisi otomatis CVT. Kabarnya, mobil ini bakal menggunakan mesin yang sama seperti Xpander.

BACA JUGA: