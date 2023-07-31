Akhirnya, Mitsubishi Ungkap Tampang The New SUV

JAKARTA - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memberikan bocoran mobil SUV terbaru mereka. Ini dilakukan dalam acara Media Exclusive Preview di Intercontinental Hotel, Jakarta Selatan, Senin (31/7/2023).

Model yang saat ini diberi nama The New SUV itu bakal meluncur secara resmi pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 di ICE BAD City, Tangerang, Pada 10 Agustus 2023.

BACA JUGA:

Prediksi Harga SUV Baru Mitsubishi yang Dirilis Hari Ini

The New SUV dibangun dengan memanfaatkan warisan kekuatan brand Mitsubishi dalam pengembangan kendaraan. Model terbaru ini menampilkan sebuah SUV penuh gaya yang kokoh, autentik namun futuristik, serta kepraktisan seperti handling yang mudah dan ruang penyimpanan yang luas, serta kenyamanan termasuk kabin yang luas.

"Kami dengan bangga mempersembahkan SUV baru Mitsubishi Motors yang telah lama ditunggu-tunggu untuk pertama kalinya di dunia yang akan diluncurkan secara resmi di GIIAS 2023 pada tanggal 10 Agustus mendatang," kata Presiden Direktur MMKSI Atsushi Kurita di Jakarta Selatan, Senin (31/7/2023).

Kurita juga mengatakan bahwa The New SUV Mitsubishi ini telah beberapa kali diuji coba pada jalan dan lingkungan ASEAN. Sehingga dapat memberikan peace of mind saat dikemudikan di berbagai medan jalan baik yang kasar maupun yang tergenang air akibat cuaca.

Dibuat di Indonesia, calon mobil SUV kompak Mitsubishi dirancang sesuai dengan karakter jalanan yang ada di sini. Mitsubishi menyematkan fitur 4 mode berkendara pada mobil ini yang diyakini bakal jadi senjata utama dalam melawan kompetitornya.

Salah satu fitur yang jadi pembeda itu adalah mode berkendara Wet Mode. Mode itu diyakini sangat sesuai dengan kondisi geografis dan cuaca di Indonesia. Ini memungkinkan mobil tetap memiliki kendali yang baik, meski harus melewati genangan air atau banjir.

Selain Wet Mode, ada juga Mud, Gravel, dan Normal. Keempatnya bisa diatur dan disesuaikan berdasarkan medan yang dilalui. Setiap mode berkendara juga memiliki kelebihannya masing-masing.

Mobil SUV terbaru Mitsubishi memiliki tampilan yang sporty dan elegan, dengan bentuk yang hampir mirip dengan model konsepnya. The New SUV mengusung desain Silky dan Solid yang kuat dan mengesankan, serta interior kabin “Compact & Spacious” nyaman mempertegas posisi atas di kelasnya, serta teknologi dan performa “Smart & Quality Comfort”.

"Produk ini memberikan kegembiraan Untuk menyemangati pengendaranya melalui desain yang Futuristik dan Prestisius, serta fitur-fiturnya yang premium. Selain itu, The New SUV juga memberikan kenyamanan melalui fungsi-fungsinya yang membuat hidup semakin mudah serta memastikan ketenangan dan keamanan dalam berkendara," ujar Kurita.

BACA JUGA: