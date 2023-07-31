BMW Hadirkan Mobil Listrik Murah di Indonesia Tahun Ini

JAKARTA – BMW Group Indonesia menjadi salah satu produsen yang akan ikut bersaing dalam ketatnya pertarungan mobil listrik. Setelah memperkenalkan model premium, seperti iX, i4, dan i7, BMW siap meluncurkan mobil listrik termurahnya di Tanah Air.

Mobil listrik itu adalah BMW iX1, sebuah SUV 5 penumpang yang debut secara global sejak 2 Juni 2022 lalu. Model ini memiliki harga paling murah dari jajaran kendaraan listrik produsen asal Jerman itu.

Director of Communications BMW Group Indonesia Jodie O’Tania mengatakan BMW berencana membawa membawa iX1 ke Tanah Air. Ia berharap mobil listrik itu bisa mengaspal di Indonesia pada tahun ini.

“Untuk X1 sendiri pada saat diluncurkan juga bersamaan dengan iX1, dan itu akan dihadirkan di Indonesia, tapi kapannya? Tunggu saja. Harapannya tahun ini,” kata Jodie kepada wartawan di Jakarta Selatan.

Jodie menyampaikan dengan kehadiran iX1, lini elektrifikasi yang ditawarkan oleh BMW semakin bertambah. Ini bisa membuat mereka masuk dalam persaingan pasar mobil listrik di Indonesia yang saat ini semakin ramai.

“Kita ngomong rangkaian full listrik dari BMW sudah lengkap. Jadi kita punya iX, i4, i7, jadi dengan adanya nanti iX1, itu semua rangkaiannya lengkap untuk semua segmen. Jadi pelanggan maunya apa, kita ada,” ujarnya.

Seluruh rangkaian mobil listrik BMW saat ini masih berstatus CBU (Complete Built Up) alias diimpor langsung dari Jerman. Ini membuat pelanggannya tak bisa merasakan insentif dari pemerintah berupa potongan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dari 11 persen menjadi 1 persen.

“Strategi dari global saat ini masih difokuskan masih di Jerman. Jadi memang belum ada dirakit secara lokal produksinya, strateginya masih seperti itu,” ungkap Jodie.

