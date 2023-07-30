Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Samsung Akui Ponsel Lipatnya Sulit Dapat Sertifikasi Tahan Debu

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |17:30 WIB
Samsung Akui Ponsel Lipatnya Sulit Dapat Sertifikasi Tahan Debu
Samsung Galaxy Z Flip. (Foto: Samsung)
A
A
A

PONSEL lipat memang menjadi salah satu smartphone yang tengah banyak dikembangkan oleh perusahaan smartphone. Salah satu yang menjadi pionir dalam menciptakan ponsel lipat adalah Samsung.

Meski demikian, masih banyak teknologi yang belum diadaptasi ponsel lipat samsung, salah satunya adalah sertifikat untu tahan debu.

President and Head of Mobile eXperience (MX) Business Samsung Electronics TM Roh mengungkapkan mereka masih terus mengeksplorasi teknologi untuk menghadirkan kemampuan tahan debu di ponsel-ponsel lipatnya.

Menurut Samsung, seperti dilaporkan GSM Arena, saat ini masih sulit untuk membuat perangkat lipat yang tahan debu, namun, mereka masih terus mengupayakan kemampuan tersebut. Roh mengungkapkan dibutuhkan lebih banyak waktu untuk membawa solusi antidebu di perangkat lipat.

Hingga saat ini, Samsung baru berhasil membawa solusi ketahanan air untuk perangkat lipat termasuk di model yang baru dirilis yaitu Galaxy Z Fold5 dan Galaxy Z Flip5.

Keduanya mendapatkan sertifikasi IPX8 sesuai standar International Electrotechnical Commission (IEC) yang berarti perangkat memiliki ketahanan air hingga kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Namun, untuk ketahanan debu, kedua perangkat tersebut masih belum memenuhi kriteria.

Menurut Roh fitur ketahanan debu juga menjadi salah satu yang paling banyak dinanti serta diminta oleh konsumen, maka mereka akan berupaya menghadirkan solusi tersebut. Kesulitan pengembangan solusi tahan debu pada perangkat lipat salah satunya dipengaruhi oleh komponen fleksibel dan bagian yang bergerak pada engsel.

Halaman:
1 2
      
