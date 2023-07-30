7 Hewan Berkepala Dua yang Pernah Hidup di Bumi

ADA banyak sekali keunikan tersaji di dunia yang kita singgahi ini. Salah satunya adalah hewan berkepala dua dari beragam spesies yang ditemukan bisa bertahan hidup dalam waktu yang cukup lama.

Kehadiran hewan berkepala dua ini membuat banyak orang tercengang. Lantas hewan berkepala dua apa saja yang pernah ditemukan hidup? Berikut daftarnya, seperti dilansir dari berbagai sumber.

Anjing

Anjing berkepala dua pernah ditemukan di Soviet Rusia. Menariknya lagi, rupanya anjing berkepala dua ini tidak lahir secara alami melainkan dari sebuah eksperimen transplantasi organ.

Seorang ilmuwan bernama Vladimir Demikhov menambahkan satu kepala anjing dalam satu badan anjing utuh. Ia menggabungkan sistem pencernaan dan pernafasannya dan anjing tersebut mampu hidup 38 hari.

Kucing

Kucing berkepala dua juga pernah ditemukan di mana dari dua mulut kucing kecil ini, hanya satu mulut yang berfungsi. Satu lagi hanya bisa mengeong seakan meminta jatah saat mulut yang satu sedang makan.

Tidak seperti hewan berkepala dua pada umumnya yang tidak bisa hidup lama, kucing berkepala dua mampu bertahan cukup lama. Hingga memberikan ruang bagi sang pemilik untuk benar-benar menyayanginya.

Kadal

Kadal berkepala dua dimiliki oleh produser rekaman eraih Grammy, Todd Ray. Makhluk merayap ini sangat berbeda dan menjadi sorotan di mana selain berkepala dua, juga memiliki tampang yang ganas saat marah.

Kadal berkepala dua ini bisa dibilang menyerupai naga berjanggut saat marah. Ketika mendapat ancaman, kadal berkepala dua milik Todd Ray juga akan merubah warna bagian bawah lehernya menjadi hitam.