Dukung Pentingnya Bercerita dan Mendengarkan Sesama Manusia, Vision+ Bagikan Keseruan dalam Hari Menjadi Manusia

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |20:57 WIB
Vision+ hadir dalam acara Hari Menjadi Manusia yang diselenggarakan di Kuningan City Ballroom, Jakarta. Acara ini merupakan inisiatif dari Menjadi Manusia, untuk memberikan pengalaman bercerita dan mendengarkan yang tak terlupakan agar sesama manusia lebih saling memahami.

Hari Menjadi Manusia menghadirkan sesi talk show dari berbagai narasumber dengan topik seputar kesehatan mental dan pengembangan diri, yang dapat memberikan beragam perspektif baru kepada para pengunjung. Beberapa narasumber yang hadir yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Marshanda, Ariel Tatum, hingga Refal Hady.

Sebagai platform hiburan digital yang telah mengangkat mengenai topik tersebut dalam beberapa kontennya, Vision+ mendukung acara ini dengan mengadakan berbagai kegiatan menarik. Selain menghadirkan booth, Vision+ juga membagi-bagikan voucher berlangganan Vision+ Premium Sport 7 hari kepada para pengunjung.

