5 Penyebab Kulkas Tak Dingin dan Cara Mengatasinya

KULKAS tidak dingin menjadi salah satu masalah yang kerap dijumpai. Kalau sudah begini akan sangat merepotkan karena bisa membuat bahan makanan busuk yng berakhir kerugian.

Bagi yang kerap mengalami masalah ini penting untuk mengetahui penyebab dan cara mengatasinya agar masalah tidak terulang di masa mendatang. Nah berikut adalah paparannya, melansir dari berbagai sumber.

1. Ventilasi tersumbat

Suhu udara di dalam kulkas dipertahankan melalui serangkaian ventilasi internal dan eksternal. Untuk menjaga suhu yang konsisten, ventilasi ini harus tetap terbuka.

Seringkali orang tanpa sadar memblokir ventilasi ini dengn bahan makanan atau bahkan tidak pernah membersihkannya hingga kotoran menumpuk. Untuk mrngatasinya adalah jaga agar alur ventilasi tidak terhalang.

2. Kumparan kondensor kotor

Penyebab lain adalah adanya kotoran di kumparan kondensor. Untuk diketahui, Kumparan kondensor melepaskan panas dari dalam lemari es, jika koilnya kotor maka kulkas harus bekerja lebih keras untuk mengeluarkannya.

Cara mudah mengatasinya adalah dengan menggunakan penyedot debu atau sikat panjang. Sedot kotoran hingga bersih sehingga kumparan kondensor krmbali efektif melepaskan panas dari dalam.

3. Motor kipas kondensor rusak

Kulkas tidak dingin juga bisa disebabkan oleh adanya masalah dengan motor kipas kondensor. Motor kipas kondensor bekerja dengan menarik udara di atas koil kondensor untuk mendinginkannya.

Tanpa kipas fungsional, kulkas dapat dengan mudah menjadi terlalu panas dan tidak dingin dengan baik. Jika motor kipas tidak berfungsi, bawa kulkas ke jasa service profesional untu dilakukan perbaikan.