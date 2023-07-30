Lawan Semua Zombie di Game Dead Place Hanya di Games+!

Halo, Sobat Gamer! Lawan semua zombie di game Dead Place hanya di Games+!

Game Dead Place adalah game First Person Shooter (FPS) ini menempatkan kamu disebuah ruangan gelap yang penuh dengan zombie dan kamu harus bisa mencari jalan keluar tanpa terluka dari serangan zombie-zombie tersebut.

Kamu akan diberikan senjata yang bisa kamu gunakan untuk melindungi dirimu dari serangan zombie. Untuk membantu kamu dalam bertahan hidup, kamu harus bisa menemukan keperluan seperti amunisi senjata dan persediaan darah jika kamu terluka.