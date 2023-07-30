Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Lawan Semua Zombie di Game Dead Place Hanya di Games+!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |21:03 WIB
Lawan Semua Zombie di Game Dead Place Hanya di Games+!
Game Dead Place (Foto: ist)
A
A
A

Halo, Sobat Gamer! Lawan semua zombie di game Dead Place hanya di Games+!

Game Dead Place adalah game First Person Shooter (FPS) ini menempatkan kamu disebuah ruangan gelap yang penuh dengan zombie dan kamu harus bisa mencari jalan keluar tanpa terluka dari serangan zombie-zombie tersebut.

Kamu akan diberikan senjata yang bisa kamu gunakan untuk melindungi dirimu dari serangan zombie. Untuk membantu kamu dalam bertahan hidup, kamu harus bisa menemukan keperluan seperti amunisi senjata dan persediaan darah jika kamu terluka.

 game

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/33/3160166//chibicon_2025-VAri_large.jpg
MNC Animation & GAMES Bersama KLAKLIK Hadir di ChibiCon 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/20/326/3115746//gamesplus_arcade-vXyF_large.jpg
Games+ Arcade Resmi Dirilis, Hadirkan Pengalaman Game Center Digital dengan Konsep "Banyak Gamenya, Banyak Hadiahnya"
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/51/3081148//dari-la-liga-hingga-uefa-champions-league-streaming-olahraga-favorit-bein-sports-di-vision-Kf2Qc0nsR6.jpg
Dari La Liga hingga UEFA Champions League, Streaming Olahraga Favorit beIN Sports di Vision+
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement