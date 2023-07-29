Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Penjualan PlayStation 5 Sudah Tembus 40 Juta Unit

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |12:37 WIB
Penjualan PlayStation 5 Sudah Tembus 40 Juta Unit
Playstation 5. (Foto: Sony)




SONY mengumumkan telah mencapai tonggak penjualan lebih dari 40 juta unit PlayStation 5 secara global (per 16 Juli 2023). Sony membutuhkan waktu sekira 3 tahun, sejak keluar pada 2020 silam.

Sony menjual unit PS5 ke-25 juta pada kuartal fiskal yang berakhir pada 30 September 2022. Artinya, perusahaan Jepang itu hanya membutuhkan waktu 9 bulan lebih sedikit untuk menjual 15 juta konsol PS5 lagi, yang mengesankan.

Dalam sebuah posting blog, seperti dilansir dari GSM Arena, Jim Ryan, Presiden & CEO Sony Interactive Entertainment (SIE), mengatakan mereka sempat menghadapi masalah rantai pasokan karena pandemi Covid-19, membuat persediaan PS5 yang cukup langka.

Namun, Ryan mengatakan PS5 sekarang tersedia dengan baik, dan mereka yakin bahwa semua permintaan akhirnya terpenuhi. Ryan juga berterima kasih kepada komunitas gamer Sony atas tonggak penjualan 40 juta.

Lebih lanjut, dia mengatakan ada 2.500+ game yang tersedia untuk PS5 sekarang, termasuk peluncuran dalam dua bulan terakhir dari mitranya Final Fantasy XVI, Diablo IV, dan Street Fighter 6.

Ryan juga membagikan daftar 40 game teratas yang dipilih oleh komunitas PlayStation. Anda dapat memeriksa gambar di bawah ini untuk daftar lengkapnya. Anda juga dapat membaca ulasan PlayStation 5 kami jika Anda mempertimbangkan untuk membelinya.

