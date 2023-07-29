Astronom Temukan Komet Mirip Kapal Millennium Falcon di Star Wars

PARA astronom untuk pertama kalinya melihat komet yang memiliki bentuk seperti Millennium Falcon. Komet yang dikenal sebagai Komet 12P/Pons-Brooks itu tiba-tiba menjadi terang 100 kali lipat pada 20 Juli lalu saat puing-puing dan es terlempar ke luar angkasa.

Komet tersebut dianggap memiliki bentuk seperti pesawat luar angkasa Millennium Falcon dari "Star Wars". Nantinya komet itu akan mendekati matahari, namun harus melewati sekitar 144 juta mil dari bumi. Diprediksi komet akan terlihat dari bumi pada 2 Juni 2024.

Kemunculan komet ini akan mendekat ke bumi dan bisa dilihat beberapa minggu setelah gerhana matahari total di Amerika Utara pada 8 April 2024 mendatang.

"Ketika blue moon terlihat, kamu akan melihat gerhana matahari setelahnya,” kata Richard Miles dari British Astronomical Association kepada Insider, seperti dikutip dari Sciencealert.

Meskipun memungkinkan untuk melihat komet dengan mata telanjang, Miles menyarankan untuk menggunakan teropong. “Seharusnya terlihat, tapi akan terlihat lebih jelas dan terang menggunakan teropong,” ucapnya.

Para astronom tidak yakin mengapa Komet 12P/Pons-Brooks, yang mengorbit matahari setiap 71 tahun sekali, menjadi sangat terang dalam beberapa minggu terakhir. Miles mengatakan kemungkinan ada gunung es yang aktif di permukaan sehingga menyebabkannya komen menjadi terang hingga menerangi langit.

"Ini adalah ide revolusioner bahwa Anda memiliki cairan di dalam komet dan para ilmuwan selama beberapa dekade tidak pernah benar-benar memahaminya," katanya.

"Saat melihat komet, Anda akan penasaran dengan gas dan cairan di dalam komet yang membuat komet memiliki bentuk dan gerakan yang tidak biasa,” sambungnya.