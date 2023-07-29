Batu dari Bumi Ini Mental ke Luar Angkasa, Lalu Balik Lagi ke Bumi

ADA cukup banyak batu meteorit yang menghantam Bumi. Namun ada satu yang sangat menarik untuk dibahas yaitu batu meteorit bernama NWA 13188 yang semula merupakan batu Bumi yang mental ke luar angkasa.

Sebagaimana dihimpun dari Live Science, meteorit NWA 13188 dengan berat 646 gram ini pertama kali ditemukan di Gurun Sahara di Maroko pada tahun 2018. Setelah diteliti, para ilmuwan menemukan fakta yang menarik.

Diikatakan meteorit NWA 13188 memiliki komposisi yang mirip dengan jenis batuan vulkanik yang ada di Bumi. Para ilmuwan pun menyimpulkan bahwa meteorit ini sebenarnya berasal dari Bumi dan terlempar ke luar angkasa.

Jérôme Gattacceca, ahli meteorit di Universitas Aix-Marseille di Prancis menyebut NWA 13188 adalah meteorit terestrial, batu yang berasal dari Bumi dan terlempar ke luar angkasa jutaan tahun yang lalu, dan baru saja kembali ke Bumi.

NWA 13188 digadang-gadang sebagai meteorit terestrial resmi pertama yang ditemukan di Bumi. Para ilmuwan percaya bahwa NWA 13188 adalah meteorit karena memiliki kerak fusi yang berkembang dengan baik.

Ilmuwan juga menemukan jejak isotop, elemen dengan jumlah neutron yang berbeda di intinya termasuk berilium-3, helium-10 dan neon-21, yang menunjukkan bahwa batuan tersebut terkena sinar kosmik.