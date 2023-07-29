Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Tahukah Kamu, Ular Masih Bisa Menggigit Meski Kepalanya Terpenggal Loh

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |18:19 WIB
Tahukah Kamu, Ular Masih Bisa Menggigit Meski Kepalanya Terpenggal Loh
Ilustrasi Gigitan Ular. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BEBERAPA hewan memang terbukti masih bisa hidup tanpa kepala. Bahkan, ada juga hewan yang kepalanya masih aktif meskipun sudah terpisah dari badannya.

Salah satu hewan tersebut adalah kepala ular, yang sudah terpenggal pun masih memiliki kemampuan untuk menggigit. Ular disebut masih mampu mengigit, meskipun kepalanya tidak lagi menempel di badan tersebut.

Menurut seorang profesor biologi di University of Arkansas, Steven Beaupré mengatakan bahwa ular pada umumnya terkenal mempertahankan atau mengaktifkan refleksnya bahkan beberapa jam setelah hewan itu mati.

Ular dikenal sebagai salah satu hewan yang memiliki bisa beracun. Sebagian orang mungkin menganggap memenggal kepala ular bisa menyelamatkan dari gigitanya. Namun, tidak demikian.

Refleks gigitan lebih kuat pada ular berbisa daripada beberapa karnivora lain. Tidak seperti harimau, yang membunuh mangsanya dengan menancapkan giginya ke dalam daging hewan dan bertahan disitu, ular hanya memberikan satu gigitan yang sangat cepat dan kemudian menjauh dari mangsanya.

Serangan tersebut dapat terjadi dalam waktu kurang dari satu detik. Sedangkan jenis ular derik dikenal dapat meracuni mangsanya dalam waktu kurang dari dua per sepuluh detik

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/56/2855810/apakah-ular-punya-telinga-dan-bisa-mendengar-9GytrGm3iu.jpg
Apakah Ular Punya Telinga dan Bisa Mendengar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/15/56/2831045/apakah-garam-ampuh-mengusir-ular-begini-penjelasannya-UZC3dajqZL.jpg
Apakah Garam Ampuh Mengusir Ular? Begini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/06/56/2794640/unik-ular-ini-bergerak-seperti-jungkir-balik-untuk-kelabui-predator-ThBisvAXD9.jpg
Unik, Ular Ini Bergerak Seperti Jungkir Balik untuk Kelabui Predator
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/05/56/2793450/ular-berbisa-dan-tidak-berbisa-bagaimana-cara-membedakannya-ZpyFYrVrAH.jpg
Ular Berbisa dan Tidak Berbisa, Bagaimana Cara Membedakannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/21/56/2784841/ini-alasan-mengapa-tidak-ada-ular-di-irlandia-kmx9bCOA9H.jpg
Ini Alasan Mengapa Tidak Ada Ular di Irlandia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/07/56/2776737/ini-alasan-ular-selalu-menjulurkan-lidahnya-mi5CTlVLec.jpg
Ini Alasan Ular Selalu Menjulurkan Lidahnya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement