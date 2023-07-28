Lebih dari 50 Paus Pilot Mati Terdampar, Diduga Stess Berat

UKURAN paus yang besar membuat mereka harus berada di laut yang dalam. Jika berada di air yang terlalu dangkal, maka paus pun bisa terbawa arus dan terdampar di pantai.

Kasus paus yang terdampar pun kerap terjadi, lantaran paus tersebut tersesat. Dalam beberapa kasus, mereka terbawa arus lantaran badannya sedang lemah. Meski demikian, sangat jarang kasus paus terdampar secara massal.

Nah, belakangan ada puluhan ekor paus pilot terdampar di pantai dekat kota Albany, di ujung selatan Australia Barat. Diduga paus-paus tersebut mengalami stres berat hingga akhirnya hilang arah.

Mengutip dilansir dari Al Jazeera, Vanessa Pirotta selaku ilmuwan margasatwa dari Universitas Macquarie mengatakan bahwa sebelum terdampar, paus-paus ini sempat terekam drone dengan gerak-gerik yang tidak normal.

Meskipun sebenarnya belum diketahui secara pasti alasan mengapa mereka terdampar secara massal, Vanessa menduga paus-paus ini telah mengalami stres dan disorientasi, yang mana mereka tidak mengetahui keberadaannya sendiri.

"Fakta bahwa mereka berada di satu area sangat berkerumun, dan melakukan perilaku yang sangat menarik, dan sesekali melihat-lihat, menunjukkan bahwa ada hal lain yang terjadi yang tidak kita ketahui," katanya.

"Mereka sering memiliki mentalitas tipe mengikuti pemimpin, dan itu bisa menjadi salah satu alasan mengapa kita melihat tidak hanya satu tapi banyak yang terdampar. Mungkin anggotanya mengikuti pemimpinnya," tambah Vanessa.