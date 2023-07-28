Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Lebih dari 50 Paus Pilot Mati Terdampar, Diduga Stess Berat

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |17:18 WIB
Lebih dari 50 Paus Pilot Mati Terdampar, Diduga Stess Berat
A
A
A

UKURAN paus yang besar membuat mereka harus berada di laut yang dalam. Jika berada di air yang terlalu dangkal, maka paus pun bisa terbawa arus dan terdampar di pantai.

Kasus paus yang terdampar pun kerap terjadi, lantaran paus tersebut tersesat. Dalam beberapa kasus, mereka terbawa arus lantaran badannya sedang lemah. Meski demikian, sangat jarang kasus paus terdampar secara massal.

Nah, belakangan ada puluhan ekor paus pilot terdampar di pantai dekat kota Albany, di ujung selatan Australia Barat. Diduga paus-paus tersebut mengalami stres berat hingga akhirnya hilang arah.

Mengutip dilansir dari Al Jazeera, Vanessa Pirotta selaku ilmuwan margasatwa dari Universitas Macquarie mengatakan bahwa sebelum terdampar, paus-paus ini sempat terekam drone dengan gerak-gerik yang tidak normal.

Meskipun sebenarnya belum diketahui secara pasti alasan mengapa mereka terdampar secara massal, Vanessa menduga paus-paus ini telah mengalami stres dan disorientasi, yang mana mereka tidak mengetahui keberadaannya sendiri.

"Fakta bahwa mereka berada di satu area sangat berkerumun, dan melakukan perilaku yang sangat menarik, dan sesekali melihat-lihat, menunjukkan bahwa ada hal lain yang terjadi yang tidak kita ketahui," katanya.

"Mereka sering memiliki mentalitas tipe mengikuti pemimpin, dan itu bisa menjadi salah satu alasan mengapa kita melihat tidak hanya satu tapi banyak yang terdampar. Mungkin anggotanya mengikuti pemimpinnya," tambah Vanessa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/25/56/2975204/misteri-nyanyian-paus-yang-menghantui-akhirnya-berhasil-dipecahkan-xdwl6Kolwl.jpg
Misteri Nyanyian Paus yang "Menghantui" Akhirnya Berhasil Dipecahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/56/2845957/peneliti-ini-tak-sengaja-temukan-muntahan-senilai-rp8-22-miliar-dari-mayat-paus-sperma-d5swFudpRp.jpg
Peneliti Ini Tak Sengaja Temukan Muntahan Senilai Rp8,22 Miliar dari Mayat Paus Sperma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/11/56/2779550/imbas-pencemaran-laut-paus-biru-bisa-telan-10-juta-keping-mikroplastik-dalam-sehari-hShV7nUNbE.jpg
Imbas Pencemaran Laut, Paus Biru Bisa Telan 10 Juta Keping Mikroplastik dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/09/56/2778471/duo-orca-bantai-19-ekor-hiu-makan-hatinya-dan-tubuhnya-ditinggalkan-membusuk-bIcVQdImVe.jpg
Duo Orca Bantai 19 Ekor Hiu, Makan Hatinya dan Tubuhnya Ditinggalkan Membusuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/01/56/2773217/apakah-paus-bisa-tidur-cek-faktanya-W2T0VfBtv1.jpg
Apakah Paus Bisa Tidur? Cek Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/298/3181156//ayam-6ehl_large.jpg
Lebih Sehat Ayam atau Ikan? Ini Jawabannya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement