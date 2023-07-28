Mantan Pejabat Intelijen Sebut Amerika Sudah Sembunyikan Keberadaan UFO Sejak 1930

MANTAN pejabat intelijen Amerika Serikat (AS) David Grusch memang membuat kehebohan, lantaran menyebut Amerika Serikat (AS) menyembunyikan keberadaan UFO. Dia pun menyebut bahwa keberadaan alien juga menjadi concern dari pemerintah Amerika.

Dilansir dari Sky News, Grusch menyebut bahwa unsur biologis non-manusia tersebut ditemukan di lokasi kecelakaan sebuah pesawat. Ia pun percaya pemerintah AS selain gemar menutupi informasi terkait UFO, juga memiliki kendaraan non-manusia.

Pengakuan Grusch bermula saat ia dicecar beberapa pertanyaan oleh parlemen AS yang menyangkut keberadaan UFO. Saat ditanya tentang kecelakaan pesawat yang pernah diusut olehnya, Grusch menjawab bahwa ia menemukan unsur biologis yang cukup aneh.

Pertanyaan kemudian kembali dilayangkan untuk mengonfirmasi unsur biologis tersebut apakah dari manusia atau bukan. Grusch lantas menjawab itu bukan berasal dari manusia. Jawabannya itu ia dapat berdasarkan penuturan seorang ahli yang ia rahasiakan.

Meski demikian, Grusch sendiri sejak awal tidak menyebut istilah non-manusia sebagai alien atau makhluk luar angkasa. Ia hanya menekakan bahwa pemerintah AS selama ini terlibat dalam program UFO dan senantiasa menutupi segala informasi tentangnya ke publik.

"Program ini sudah berjalan puluhan tahun dan disembunyikan oleh AS. Kemungkinan AS telah mengetahui aktivitas "non-manusia" sejak tahun 1930-an," katanya.

Selain Grusch, dua saksi lain yang merupakan mantan petinggi Angkatan Laut AS, yakni mantan pilot pesawat tempur Ryan Graves dan komandan angkatan laut David Fravor.juga memaparkan bahwa mereka berhasil melihat UFO selama beberapa tahun terakhir.