HOME OTOTEKNO TECHNO

Kenapa Telepon WhatsApp Sering Mati Sendiri? Ini Solusinya

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |21:22 WIB
Kenapa Telepon WhatsApp Sering Mati Sendiri? Ini Solusinya
WhatsApp. (Foto: Flickr)
A
A
A

KENAPA telpon WhatsApp sering mati sendiri? Ini solusi yang bisa Anda lakukan jika memang kasus ini kerap terjadi pada Anda.

Memang, selain digunakan sebagai aplikasi perpesanan WhatsApp bisa juga untuk sambungan telepon atau bahkan panggilan video. Menggunakan WhatsApp untuk menelepon memang tidak akan menghabiskan pulsa yang Anda miliki.

Tidak heran, jika banyak orang lebih memilih menggunakan WhatsApp untuk menelepon. Tapi, ada juga kekurangan menelepon menggunakan WhatsApp, apalagi jika internet Anda tidak stabil.

Akibatnya, telpon WA pun sering mati. Lantas, bagaimana cara mencegah agar telepon WhatsApp tidak mati sendiri? Berikut ulasannya seperti dilansir dari berbagai sumber, berikut ulasannya.

Aplikasi Belum diupdate

Jika aplikasi belum diperbarui, biasanya kinerja dari aplikasi tersebut akan kurang optimal dan terkadang muncul error yang cukup mengganggu. Salah satunya, error yang seperti redaksi bahas pada artikel kali ini, yaitu panggilan telepon kerap terputus dan mati sendiri.

Koneksi Tak Stabil

Salah satu alasan yang kerap terjadi adalah karena ping yang tinggi, dan koneksi yang tidak stabil. Panggilan telepon baik panggilan suara ataupun video butuh koneksi yang lebih stabil. Terkadang, meskipun koneksi Anda stabil, hal ini bisa terjadi jika lawan bicara mengalami koneksi yang buruk.

 

Lowbatt

Lowbatt atau baterai sekarat, menjadi alasan WA terputus tiba-tiba. Jika pada titik tertentu tidak segera di isi daya, maka panggilan secara otomatis akan dihentikan oleh sistem agar perangkat tidak kehabisan daya sama sekali.

