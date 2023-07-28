Semburan Relativistik Lubang Hitam yang Langka Berhasil Tertangkap Teleskop Raksasa

TELESKOP Radio Sferikal Apertur Lima ratus meter (Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope/FAST) milik China, berhasil menangkap semburan relativistik lubang hitam. Lubang hitam yang diberi nama GRS 1915+105 tersebut diamati oleh Tim Penelitian Internasional.

Seperti dipublikasikan dalam jurnal Nature, lubang hitam tersebut telah menunjukkan aktivitas sinar-X yang persisten dalam 30 tahun terakhir, dengan osilasi kuasi-periodik pada gelombang sinar-X tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, yakni 2020 hingga 2022, tim peneliti dari Departemen Astronomi Universitas Wuhan, Observatorium Astronomi Nasional (National Astronomical Observatories) di bawah Akademi Ilmu Pengetahuan China (Chinese Academy of Sciences), dan beberapa institusi lainnya memang terus mengamati semburan tersebut.

Menurut penelitian itu, semburan relativistik yang kuat merupakan salah satu karakteristik lubang hitam yang mengalami akresi, dan GRS 1915+105 merupakan lubang hitam biner sinar-X terkenal yang berputar cepat dengan semburan relativistik, yang disebut sebagai "microquasar", seperti ditunjukkan oleh gerakan superluminal emisi radionya.

BACA JUGA: Cara Mudah Install Yandex Browser Jepang di Android

FAST merupakan teleskop radio dengan piringan tunggal terbesar di dunia. Teleskop ini biasa digunakan untuk mengamati perubahan cahaya spektrum radio yang kontinu dan polarisasi GRS 1915+105.

Dengan tingginya pengambilan sampel dan sensitivitas FAST, tim peneliti itu berhasil mendeteksi dua peristiwa osilasi periodik transien sekitar 0,2 detik masing-masing pada Januari 2021 dan Juni 2022.