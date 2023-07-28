Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Semburan Relativistik Lubang Hitam yang Langka Berhasil Tertangkap Teleskop Raksasa

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |19:18 WIB
Semburan Relativistik Lubang Hitam yang Langka Berhasil Tertangkap Teleskop Raksasa
Ilustrasi Black Hole. (Foto: Freepik)
A
A
A

TELESKOP Radio Sferikal Apertur Lima ratus meter (Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope/FAST) milik China, berhasil menangkap semburan relativistik lubang hitam. Lubang hitam yang diberi nama GRS 1915+105 tersebut diamati oleh Tim Penelitian Internasional.

Seperti dipublikasikan dalam jurnal Nature, lubang hitam tersebut telah menunjukkan aktivitas sinar-X yang persisten dalam 30 tahun terakhir, dengan osilasi kuasi-periodik pada gelombang sinar-X tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, yakni 2020 hingga 2022, tim peneliti dari Departemen Astronomi Universitas Wuhan, Observatorium Astronomi Nasional (National Astronomical Observatories) di bawah Akademi Ilmu Pengetahuan China (Chinese Academy of Sciences), dan beberapa institusi lainnya memang terus mengamati semburan tersebut.

Menurut penelitian itu, semburan relativistik yang kuat merupakan salah satu karakteristik lubang hitam yang mengalami akresi, dan GRS 1915+105 merupakan lubang hitam biner sinar-X terkenal yang berputar cepat dengan semburan relativistik, yang disebut sebagai "microquasar", seperti ditunjukkan oleh gerakan superluminal emisi radionya.

FAST merupakan teleskop radio dengan piringan tunggal terbesar di dunia. Teleskop ini biasa digunakan untuk mengamati perubahan cahaya spektrum radio yang kontinu dan polarisasi GRS 1915+105.

Dengan tingginya pengambilan sampel dan sensitivitas FAST, tim peneliti itu berhasil mendeteksi dua peristiwa osilasi periodik transien sekitar 0,2 detik masing-masing pada Januari 2021 dan Juni 2022.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/56/3031846/ilustrasi_lubang_hitam-1EJH_large.jpg
Penemuan Lubang Hitam dengan Massa Satu Miliar Kali Matahari Buat Bingung Para Peneliti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/56/3023353/lubang_hitam_supermasif-X7qk_large.jpg
Pertama Kali, Astronom Saksikan Lubang Hitam Supermasif Bangkit dan Menyala Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/56/2989587/lubang_hitam_supermaif_di_tengah_sgr_a-uOgP_large.jpg
Teleskop Berhasil Ambil Gambar Jelas dari Lubang Hitam Supermasif Sagitarius A*
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/23/56/2959266/lubang-hitam-tertua-dan-terjauh-terlihat-dari-teleskop-james-webb-pZ1EbAweFZ.jpg
Lubang Hitam Tertua dan Terjauh Terlihat dari Teleskop James Webb
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/56/2860014/bisakah-black-hole-melahap-alam-semesta-begini-penjelasannya-5SqUJKkKmm.jpeg
Bisakah Black Hole Melahap Alam Semesta? Begini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/29/56/2822109/nasa-berhasil-tangkap-pemandangan-langka-lubang-hitam-berisi-ratusan-ribu-bintang-jveI2lM5BC.jpg
NASA Berhasil Tangkap Pemandangan Langka Lubang Hitam Berisi Ratusan Ribu Bintang
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement