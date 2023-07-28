Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

9 Langkah Pinjam Uang di Lazada Paylater

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |20:21 WIB
9 Langkah Pinjam Uang di Lazada Paylater
Aplikasi Lazada. (Foto: Instagram)
A
A
A

LAZADA memang menjadi salah satu platform e-commerce yang menyediakan fasilitas cicilan. Tapi yang tidak banyak orang tahu adalah Anda juga bisa meminjam uang di platform ini loh.

Tapi, perlu diingat bahwa Paylater bukanlah dana cadangan seperti tabungan yang bisa Anda gunakan saat kebutuhan mendesak datang. Paylater sebenarnya adalah suatu metode pembayaran yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi dan membayarnya di kemudian hari.

Artinya Anda yang menggunakan Paylater sama saja seperti punya hutang. Awalnya Paylater memang dihadirkan untuk kebutuhan transaksional. Seiring waktu fungsinya bertambah dengan hadirnya layanan lain yakni peminjaman dana.

Layanan Paylater saat ini memang tidak sembarangan diberikan. Setiap penyedia jasa pasti memiliki kriteria tertentu buat pengguna yang layak mendapatkan layanan tersebut.

Nah, jika Anda memang sudah mendapatkan layanan Paylater maka bisa memanfaatkannya dengan baik. Berikut cara yang bisa dilakukan:

1. Login ke akun Lazada lewat aplikasi.

2. Klik Aktifkan, lalu klik Aktifkan PayLater sekarang!

3. Masukan nomor telepon yang terdaftar pada akun Lazada, kemudian isi kode OTP/PIN yang terkirim ke sms dalam waktu 1 menit dan berlaku untuk lima menit.

4. Klik Aktifkan PayLater.

5. Masukan foto KTP dan isi data lengkap, lalu klik Berikutnya.

6. Masukan foto selfie diri dengan KTP dan pastikan berkedip saat selfie agar tidak dianggap robot oleh sistem, lalu klik Berikutnya.

7. Pastikan foto selfie dan detail alamat email sesuai, lalu klik Berikutnya.

8. Masukan dan pastikan data seperti rincian kontak email, alamat tinggal sekarang, informasi perusahaan saat ini, pendidikan terakhir terisi dengan benar.

9. Jika sudah, klik berikutnya lalu isi data kontak darurat, lalu kilik Ajukan sekarang.

Pengajuan akan diperiksa terlebih dahulu oleh sistem. silakan tunggu sekitar lima menit atau jika belum maka bisa cek secara berkala proses pengajuannya dalam 1x24 jam untuk melihat hasil pengajuan.

Halaman:
1 2
      
