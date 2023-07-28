Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

WhatsApp Luncurkan Fitur Baru Video Instan, Mirip dengan Voice Note

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |16:17 WIB
WhatsApp Luncurkan Fitur Baru Video Instan, Mirip dengan Voice Note
WhatsApp. (Foto: Freepik)
A
A
A

SELAIN untuk mengirimkan pesan berupa teks, WhatsApp memang memang bisa mengirimkan dokumen berupa foto, video ataupun suara. Bahkan, ketika sulit untuk membalas pesan dengan tulisan, kita bisa menggunakan suara untuk berbagi pesan.

Nah, di update terbaru ini aplikasi perpesanan WhatsApp mengenalkan fitur baru bernama pesan video instan. Cara menggunakan fitur ini pun mirip seperti merekam voice note (pesan suara).

"Kami bersemangat membangun fitur ini dengan pesan video instan baru. Kini, Anda bisa merekam dan membagikan video pendek pribadi langsung di chat (obrolan)," kata WhatsApp dalam keterangan tertulisnya.

Fitur itu disiapkan agar pengguna bisa memiliki lebih banyak opsi dalam mengirimkan pesan ke banyak orang. Pesan video instan WhatsApp merupakan cara realtime (terkini) untuk menanggapi obrolan dengan apa pun yang ingin pengguna katakan dan tunjukkan dalam 60 detik.

Mengirim pesan video instan itu, seperti diungkap sebelumnya, semudah mengirim pesan suara. Pengguna WhatsApp hanya cukup mengetuk untuk beralih ke mode video, lalu tahan untuk merekam video.

