Adopsi Skema Pesawat, Sepeda Ini Bisa Terbang di Air

BERSEPEDA memang biasanya dilakukan di jalan raya. Tapi, kini bersepeda bisa dilakukan di atas air loh, dan Anda pun tidak perlu takut tercebur karena sepeda ini akan terus berada di atas air meskipun kita berhenti menggowes.

Adalah Manta5 Hydrofoil Bike SL3, sepeda air yang bisa berjalan di atas air hingga kecepatan 20 kilometer per jam. Guy Howard-Willis, pendiri perusahaan Manta5, mengatakan Manta5 Hydrofoil Bike merupakan sepeda air yang pertama kali dibuat dalam bentuk konsep pada 2011.

Butuh waktu lama buat mereka membuat sepeda air jadi nyata. Proses pengujiannya memakan waktu hingga tujuh tahun. Pasalnya agak sulit memang membuat sebuah sepeda roda dua yang bisa berjalan di atas air.

Dari situ mereka kemudian mencoba mengadaptasi teknik hydrofoil yang sama dengan aerofoil pada sayap pesawat. Teknik ini sebenarnya sudah banyak digunakan di beberapa kapal laut wisata berukuran sedang.

Kapal-kapal yang menggunakan teknik tersebut kerap disebut kapal laut terbang. Pasalnya di bagian lambung kapal dipasang sayap yang bisa mengangkat kapal terbang di atas air ketika berada dalam kecepatan tinggi.

Konsep itu yang kemudian coba diterapkan di Manta5 Hydrofoil Bike. Pengguna sepeda air itu memang dilengkapi sayap di bagian bawah.