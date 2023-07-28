Hyundai Ioniq 6 Sudah Dijual di Malaysia, Segini Harganya

KUALA LUMPUR – Hyundai Ioniq 6 secara resmi dijual di Malaysia dengan harga mulai dari 289.999 ringgit Malaysia atau setara Rp955 jutaan. Ini merupakan mobil listrik varian terbaru dari produsen asal Korea Selatan itu dengan dibekali teknologi canggih.

Sekadar informasi, sebenarnya Hyundai sudah merilis Ioniq 6 sejak Juli 2022, dan telah memasarkannya di beberapa negara Eropa. Setelah melalui proses studi yang panjang, akhirnya mereka mulai membawa mobil listrik canggih itu ke pasar Asia.

“Kami sangat senang bisa membawa Hyundai Ioniq 6 ke Malaysia. Selain menetapkan standar baru untuk Hyundai dalam hal teknologi dan efisiensi, sepertinya tidak ada yang lain di jalan raya,” kata Low Yuan Loong, Managing Director Hyundai-Sime Darby Motors dikutip dari Topcarnews.

Di pasar Malaysia, Hyundai Ioniq 6 ditawarkan dengan dua varian, yakni Max RWD dan Max AWD. Mobil listrik ini sama-sama dibekali dengan baterai berkapasitas 77,4 kWh, meski memiliki perbedaan dalam jenis penggerak roda dan motor listriknya.

“Ini adalah model EV ketiga Hyundai di Malaysia dan yang paling canggih. Semakin memperkuat Hyundai sebagai merek EV terkemuka dan yang berkomitmen memajukan mobilitas tanpa emisi yang mutakhir untuk pelanggan generasi baru yang cerdas,” kata Jeffrey Gan, Direktur Pelaksana Ritel dan Distribusi Sime Darby Motors untuk Malaysia.

Untuk tipe Max RWD, motor listriknya diklaim dapat menghasilkan tenaga 168 kW (225,3 hp) dan torsi puncak 350 Nm. Dalam sekali pengisian penuh baterai, mobil ini diklaim dapat menempuh jarak hingga 614 kilometer.

Sedangkan untuk Max AWD, masing-masing motor penggeraknya dapat menyemburkan tenaga 239 kW (320,5 hp) dan torsi puncak 605 Nm. Untuk melaju 0-100 km/jam hanya butuh 7,4 detik, dengan kecepatan maksimal mencapai 185 km/jam.

Baterai kedua tipe dari Ioniq 6 sama-sama bisa diisi ulang dengan pengecasan cepat dari port tipe 2 (AC) dan CCS (DC). Hyundai mengklaim dengan pengisian AC 11 kW, baterai mobil ini dapat diisi penuh dalam waktu 7,1 jam untuk mengisi 0-100 persen.

Namun dengan sistem pengisian cepat DC berdaya 50 kW, hanya butuh 73 menit untuk mengisi 10-80 persen. Bahkan, dengan DC 350 kW, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi 10-80 persen hanya butuh 18 menit.

Hal yang membedakan dari kedua tipe Hyundai Ioniq 6 ada pada ukuran velg, yang mana diameter 18 inch untuk RWD dan 20 inci untuk AWD. Sementara desain dari velg tersebut dibuat sama.