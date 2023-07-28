Spesifikasi Hongqi L5, Mobil Mewah yang Ditumpangi Jokowi di China

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo melakukan lawatan ke China bersama beberapa menteri. Setibanya di Bandar Udara Internasional Tianfu, Chengdu, Provinsi Sichuan, orang nomor satu di Tanah Air itu dijemput oleh sebuah mobil mewah.

Mobil yang digunakan untuk menjemput Presiden Jokowi adalah Hongqi L5 seperti yang terlihat pada unggahan video di akun YouTube Sekretariat Presiden. Itu merupakan mobil mewah dengan biaya produksi termahal di China.

Melansir berbagai sumber, Hongqi L5 bukanlah mobil sembarangan karena memiliki status yang sangat tinggi di China. Bahkan, popularitasnya mengalahkan brand-brand mewah asal Eropa, seperti Rolls-Royce.

Apabila seseorang membeli sebuah mobil Bentley atau Rolls-Royce, mereka mendapat pengakuan bahwa dirinya kaya raya. Tapi, ketika membeli Hongqi L5, orang itu bukan hanya kaya tapi juga memiliki status sosial yang tinggi.

Hongqi L5 merupakan sebuah mobil mewah bergaya retro, tapi memberikan kesan modern pada beberapa lekukannya. Tampilan depannya sangat gagah dengan grill besar yang memiliki lubang air intake berbentuk vertikal yang dibalut aksen krom.

Kesan klasik tergambar pada lampu depan yang berbentuk bulat dan masuk ke dalam, membuatnya seperti mobil di tahun 60-an. Namun, kesan modern juga terlihat pada bemper depan yang dilengkapi dengan DRL LED.

Sekilas, Hongqi L5 terlihat seperti mobil buatan produsen asal Inggris, Rolls-Royce Phantom. Ini terlihat ketika memperhatikan mobil dari samping, di mana bentuknya terlihat mengotak.

Mobil ini masuk dalam kategori limosin yang menawarkan kenyamanan untuk penumpangnya. Bagian interiornya juga telah dilengkapi dengan jok kelas atas yang memiliki sandaran kepala dengan bentuk yang terinspirasi dari topi Dinasti Tang.

Bahkan, produsen mengklaim bahwa Hongqi L5 memiliki kursi dengan kenyamanan yang dibuat setara dengan kabin pesawat jet pribadi. Itu berkat teknologi pijat yang tersemat pada kursi sehingga membuat penumpang bisa lebih nyaman di perjalanan.

Layaknya pada mobil mewah saat ini, sandaran kursinya dibekali dengan pemanas 5 tingkat yang dapat disesuaikan. Terdapat juga layar LCD 6,5 inci yang tertanam di setiap sandakan kepala jok depan.

