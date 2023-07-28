Cara Mudah Menggunakan DANA id Games dan Keuntungannya

JAKARTA - Bagi para gamers, kini kalian bisa top up game dengan mudah menggunakan layanan DANA.id/Games. DANA adalah sebuah perusahaan teknologi finansial yang menyediakan layanan pembayaran digital di Indonesia.

DANA berfungsi sebagai dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi pembayaran secara elektronik melalui aplikasi mobile. Itu sebabnya, platform dompet digital ini juga bisa kalian pakai untuk top up saldo di dalam game.

Apalagi, pilihan game yang tersedia di DANA id Games juga sangat banyak, termasuk pilihan permainan populer seperti Mobile Legends, Free Fire, dan masih banyak lagi. Cara pakainya pun sangat mudah, serta tersedia berbagai promo maupun voucher menarik.

Itu sebabnya, semakin banyak gamers Indonesia yang beralih menggunakan platform ini untuk mengisi ulang saldo mereka. Selain cara menggunakannya yang mudah, berbagai keuntungan yang mereka tawarkan juga menjadi salah satu poin pertimbangan utama.

Sekilas tentang DANA id Games

Sesuai penjelasan sebelumnya, DANA.id/Games adalah sebuah platform pembayaran khusus item game. Platform ini dapat diakses melalui website yaitu di DANA.id/games, lalu di dalamnya sudah tersedia opsi top up item serta opsi pembelian digital voucher gaming.

Untuk menggunakannya, kalian perlu memiliki akunnya terlebih dahulu. Selain pembelian item dan voucher, pengguna juga bisa mengakses transaction history (riwayat transaksi) serta menu pocket (kantong digital).

5 Cara Menggunakan DANA id Games

Cara menggunakan platform ini sebenarnya sangat mudah, kurang lebih sama seperti platform pembelian item game lain pada umumnya. Namun sebagai panduan, kalian bisa menyimak tutorial penggunaan lengkapnya berikut ini:

1. Kunjungi URL Web DANA.id/games

Pertama-tama, buka peramban atau browser web kalian kemudian ketikkan URL website "DANA.id/games" pada bilah alamat. Selanjutnya, tekan tombol “Enter” untuk mengakses situs webnya dan tunggu beberapa saat hingga halaman berhasil dimuat.

2. Pilih Game Favorit

Tahap selanjutnya, pilih game favorit kalian yang ingin diisi ulang itemnya melalui menu “Games”. Kalian juga bisa menjelajahi daftar lengkap game yang tersedia dengan cepat melalui fitur pencarian.

3. Login dengan UserID

“UserID” adalah kode identifikasi unik yang digunakan untuk menghubungkan pembelian dengan akun game kalian. Jadi, pengguna baru harus melakukan registrasi atau pendaftaran terlebih dahulu agar bisa memperoleh “UserID”.

Setelah mendaftar, kalian bisa melakukan login dengan cara memasukkan nomor telepon yang terkait dengan akun DANA, dan UserID DANA id Games. Kemudian, klik “Login” hingga berhasil masuk ke halaman utama.

4. Jelajahi Item Games

Setelah berhasil masuk, kalian akan melihat daftar item game yang tersedia untuk pembelian. Caranya, klik nama game lalu lihat opsi yang tersedia pada pilihan pembeliannya, misalnya diamonds, crystals, dan lain sebagainya.

Sebagai contoh, misalnya kalian ingin membeli diamonds Free Fire melalui DANA id Games. Maka, cari opsi game Free Fire (FF) lalu klik iconnya, kemudian pilih jumlah diamonds yang akan kalian isi ulang, mulai dari 5 diamonds (Rp1000) hingga 73100 diamonds (Rp10 juta).

Selain item tersebut, kalian juga bisa membeli voucher gaming digital seperti kode voucher Google Play, UniPin, Codacash, PlayStation Network, Steam, Nintendo eShop card, dan lain sebagainya. Tersedia juga voucher non gaming seperti Spotify, VIU, dan masih banyak lagi.

5. Lakukan Pembayaran

Setelah memilih item sesuai keinginan, klik tombol "Berikutnya" atau "Next", kemudian masukkan nomor HP serta PIN akun DANA kalian. Lakukan konfirmasi pembayaran sesuai perintah pada layar, maka saldo akan terpakai untuk pembelian secara otomatis.

Selanjutnya, sistem akan memproses pembayaran, kemudian melakukan verifikasi. Tunggu beberapa saat hingga proses verifikasi selesai serta kalian memperoleh notifikasi sebagai konfirmasi. J